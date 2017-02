Gerard Moreno, l'intocable de Sánchez Flores

Aquesta temporada per començar una alineació de l'Espanyol cal utilitzar el nom de Gerard Moreno i afegir-n'hi deu més. I és que el davanter de Santa Perpètua és l'únic jugador de la plantilla blanc-i-blava que ha jugat tots el partits d'aquesta lliga –un total de 23– com a titular. El set de l'Espanyol està sent l'autèntic far ofensiu de l'equip de Quique Sánchez Flores. El tècnic madrileny el té present jornada rere jornada. És el prototip de davanter que li agrada: esforçat en tasques ofensives i amb mobilitat per caure a les bandes. Una polivalència que el fa jugar com a referència en punta o bé acompanyant un altre davanter quan li ha tocat fer parella amb Leo Baptistão o Felipe Caicedo. El de Santa Perpètua s'ha adaptat a tots els sistemes i formes de jugar. Sempre hi és.

Al marge d'això, ha anat creixent al llarg de la temporada. És el pitxitxi de l'equip amb vuit gols, i supera la xifra a primera que tenia el curs anterior amb l'Espanyol i amb el Vila-real (2014/15), on va arribar a marcar set gols. Enguany espera superar amb escreix la barrera dels deu gols, acostar-se als quinze gols per temporada i situar-se en la línia dels últims grans golejadors que ha tingut l'Espanyol. En el seu últim any com a blanc-i-blau Sergio García va marcar catorze gols (2014/15) i Dani Osvaldo en va arribar a fer 13 el curs 2010/11, els mateixos que va marcar l'asturià Luis García en la seva temporada més prolífica, la 2007/08. Més difícil ho tindrà per arribar a les xifres de Raúl Tamudo, que va fer dinou gols el curs 2003/04. En tot cas, Gerard Moreno té sort amb les lesions, a diferència de l'any passat, en què una lesió muscular li va fer perdre el ritme de competició. El punta ha esquivat la plaga de lesions que ha tocat de prop els davanters. El cas més evident és el de Leo Baptistão, afectat per una talàlgia des del desembre passat i que està fora de combat. Piatti també va estar de baixa prop d'un mes per uns problemes musculars, i Caicedo també ha tingut contratemps. Gerard Moreno n'ha sortit indemne i té tota la confiança del tècnic.

El punta amb més minuts