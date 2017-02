Un partit difícil d'oblidar

L'Osasuna es va plantar a l'estadi de Cornellà-el Prat un 12 de maig del 2014 amb l'obligació de guanyar. En teoria. Un punt podia ser suficient si els resultats acompanyaven en l'última jornada i es combinaven amb una victòria contra el Betis, circumstàncies que es van complir només al 50%. I l'Espanyol? Amb un empat lligava la permanència. 1-1 final i els navarresos acabarien baixant a segona. Però el duel no va acabar aquí, sinó al jutjat. Fa uns dies, el jutge Fermín Otamendi va determinar que no hi ha proves per inculpar cap jugador blanc-i-blau ni la institució. Amb tot, diumenge el conjunt de Pamplona torna al feu blanc-i-blau i resulta difícil oblidar el precedent. Cap dels implicats en vol parlar.

Les cròniques del dia no ressaltaven res estrany. A L'Esportiu es destacava la falta d'activitat dels visitants en la primera part i que en la segona “els nervis van aflorar en els dos equips, que per moments semblava que signaven l'armistici”. Des d'aleshores, als dos bàndols s'ha imposat la llei del silenci. L'Espanyol s'insisteix que l'acusació no tenia fonament i que el jutge així ho ha vist. La reunió de dos o tres jugadors blanc-i-blaus prop de l'hotel de concentració el dia abans de l'enfrontament amb el capità rojillo, Patxi Puñal, i algun company –que no es va concretar gaire i va acabar apuntant a Damià Abella– va quedar en no res perquè va quedar clar que el directiu que ho va denunciar, Ángel Vizcay, parlava d'oïdes, ja que va admetre que no hi era. Tampoc es va poder establir que els diners haguessin anat a parar a les butxaques blanc-i-blaves ni el GPS dels mòbils va ser delator, tal com va passar amb els investigats del Betis.

Dos detalls oblidats