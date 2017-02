Sense bogeries per Diego López

L'Espanyol tindrà un estiu mogut, si bé confia que no tant com l'anterior. Un dels aspectes a resoldre és la situació dels dos cedits, dels quals es vol seguir disposant. D'una banda, Diego López, a qui li queda un any més de contracte amb el Milan. Amb Roberto a la plantilla, no es faran bogeries. “L'operació s'ha de fer en els paràmetres d'un porter de 35 anys. L'Espanyol vol que es quedi i farà el màxim possible perquè sigui així, però el mercat és boig. Si qualsevol equip anglès es torna boig i paga 8 o 10 milions no tens res a fer. Tenim la sort que el jugador està content amb nosaltres”, va explicar ahir Jordi Lardín a la SER. El director esportiu també té esperances de poder quedar-se amb Diego Reyes, rebaixant l'opció de compra del Porto. “Estem en mans del Porto. Si no arribem a un acord, buscarem una alternativa, que el mercat ens en dona. Hi ha moltes fórmules de negociar, i si no hi ha acord, tenim dues opcions: pagar els 7 milions, que crec que no és la bona, o buscar un altre jugador, que en tenim molts al mercat.” Lardín també va deixar clar que el retorn de Sergio García no tanca la porta a un altre davanter i es va mostrar content de la feina diària de Caicedo. “Espero que al final pugui ser un jugador important, perquè té totes les condicions. Si per 8 milions marxaria? Per 8 marxo jo amb ell.”