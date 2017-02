L'atzucac del lateral dret

Per segona setmana consecutiva, el lateral dret és un maldecap per a Quique Sánchez Flores. Marc Navarro va començar amb bones sensacions, però la recuperació va un xic més lenta del previst i no queda gens clar que arribi a temps per enfrontar-se amb l'Osasuna. I no hi ha alternatives. L'entrenador blanc-i-blau va provar ahir diverses opcions, sense ser-ne cap Javi López. El tècnic no confia en el capità, però és el recurs més probable per al duel de diumenge.

Quique Sánchez Flores va estudiar diverses combinacions en l'entrenament. En un partidet, anava movent peces a veure com funcionaven. En el cas del lateral, hi va provar breument Diego Reyes, però el mexicà no s'hi sent còmode i prefereix no jugar-hi, malgrat que ho hagi fet a l'Espanyol i amb la selecció. David López va ser la solució al Bernabéu i va sortir demanant no tornar-hi, sense deixar de recordar que Diego Reyes se sent igual. Pipa s'hi va passar una bona estona, si bé el del planter, encara en edat juvenil, es va mostrar visiblement nerviós. Així, Javi López, que sempre va estar amb els suplents, es perfila com l'opció més factible, tot i no tenir la confiança de l'entrenador i no disputar cap partit des del derbi del 18 de desembre... quan va trencar dos mesos fora de l'onze inicial. El tècnic madrileny es va queixar divendres que fer l'alineació era el maldecap més gran per les absències reiterades en determinades posicions. Contra l'Osasuna se sentirà igual.

De les proves de Quique també es va poder extreure que mirarà de reforçar la davantera amb la presència de Felipe Caicedo acompanyant Gerard Moreno, mentre que David López apunta al doble pivot, amb Óscar Duarte repetint a la defensa. “És un gran jugador, internacional per Costa Rica. Vam jugar junts i ho vam fer bé, tot i el resultat va ser una bona feina”, va ressaltar ahir Diego Reyes.