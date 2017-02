El complicat hàbitat de Jurado

José Manuel Jurado (Sanlúcar de Barrameda, Cadis, 1986) està vivint un retorn agredolç a la lliga. El seu joc és una muntanya russa. Té la capacitat per deixar detalls de gran qualitat amb una assistència que ningú preveu, o un canvi de direcció del joc que deixa clavat l'adversari i obre un camí net cap al gol. Aquestes accions fan aixecar dels seients els aficionats però, enguany, aquest futbol de quirats només s'ha vist en comptades ocasions al terreny de joc. El seguidor de l'Espanyol té massa presents a la retina les pèrdues de pilota o les filigranes sense sentit a la medul·lar que propicien contres perilloses del contrari. Aquesta ambivalència en el rendiment de Jurado ha anat minvant la paciència del respectable. Molts, la majoria tenen a la memòria el futbolista delicat i de precisió quirúrgica que va passar pel Mallorca i l'Atlético de Madrid, un futbolista sublim que era l'eix vertebrador del joc ofensiu de balears i madrilenys. Ara a l'Espanyol és massa ciclotímic. A l'inici de temporada, Quique Sánchez Flores ja va censurar el seu baix rendiment en públic: “No està al nivell que sé que ens pot donar”. Era una crítica directa a un futbolista que coneix a la perfecció i que va tenir a l'Atlético de Madrid i el curs anterior al Watford. El madrileny el va recuperar per a la lliga i va ser un dels seus fitxatges personals. L'andalús, però, només va jugar un partit de titular en les deu primeres jornades de lliga. Quique li va perdonar el càstig motivat per la lesió de Marc Roca. La sortida del mig de la Granada del Penedès, que no ha tornat a jugar de titular des del 30 d'octubre contra el Betis, va coincidir amb l'eclosió de Jurado just el partit després contra l'Athletic Club a Cornellà el 6 de novembre. Des de llavors ha enllaçat tretze jornades de lliga de manera consecutiva en l'onze titular. Les pinzellades brillants han deixat pas a un joc més aspre. Ofegat per la medul·lar de la Real Sociedad, fa dues setmanes, es va fer un fart de perdre pilotes davant l'exasperació de la graderia de Cornellà. Diumenge al Bernabéu encara va augmentar més la indignació dels aficionats per la manera com va abandonar el camp a deu minuts del final. Una parsimònia que ningú va entendre quan el seu equip anava perdent 1-0. Ara és una incògnita si Jurado seguirà formant en l'onze titular una jornada més –seria la catorzena consecutiva– contra l'Osasuna. El problema és que els pitjors partits de l'andalús han estat quan l'Espanyol ha perdut el domini del mig del camp. Jurado és un futbolista que disfruta amb el contacte amb la pilota. Amant de la possessió, el seu futbol viu contra una paret quan el guió es converteix en un correfoc d'anades i vingudes. El seu joc és de pausa i precisió. Toc i visió. Un hàbitat contrari al que preconitza l'Espanyol de defensa i contraatac. Transicions ràpides de la defensa cap a l'atac sense temps de madurar el joc ofensiu. Aquí és on Jurado perd el rumb i on el seu futbol es torna invisible als ulls de l'espectador. Ara caldrà veure com Quique madura i visualitza el partit contra l'Osasuna. Si aposta per tenir més la pilota, de manera decidida, i fer un pas endavant en l'aspecte creatiu Jurado podria ser un bon remei per creure en ell i més veient el pobre bagatge en la generació de joc ofensiu dels últims partits. Però potser el tècnic el decideix castigar amb la suplència i donar l'oportunitat a Roca.