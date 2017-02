Hernán Pérez: “Ens hem de fer forts a casa”

L'Espanyol ha practicat aquest matí les jugades a pilota aturada, un dels punts forts d'Osasuna. Després de l'entrenament, Hernán Pérez ha explicat que es treu la màscara, però sense deixar-la gaire lluny. “He parlat amb el metge i em sento més segur per entrenar sense màscara. La tindré a mà per si la necessito durant el partit. No la descarto perquè encara tinc dolor. Prefereixo anar tranquil i mica en mica ho deixaré.”

L'extrem paraguaià, que deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari en obtenir dimecres la nacionalitat espanyola, va ser suplent al Santiago Bernabéu, però apunta a titular diumenge. Hernán Pérez alerta dels perill de menystenir el cuer de la lliga. “Hem de ser humils i saber que Osasuna és un gran equip a pesar d'estar a baix. Cal anar amb la mateixa intensitat i ganes de sempre. Ens hem de fer forts a casa i anar sumant els punts per anar pujant a la classificació.”