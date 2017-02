“Tindrà un punt reivindicatiu, de demostrar que era vàlid”

Amb l'edat que tinc vaig veure que havia d'intentar progressar, tenir minuts a primera, i a l'Osasuna estic participant

Carlos Clerc (Badalona, 1992) jugarà demà per primer cop a l'estadi de Cornellà-el Prat. Des de petit somiava jugar-hi amb la samarreta de l'Espanyol, però li tocarà fer-ho vestit de l'Osasuna.

Primer cop que juga a Cornellà.

Sí, serà especial.

Quines sensacions espera tenir?

Molta motivació. Més motivació que no emoció. També hi haurà la família i els amics. Serà bonic i sent el migdia serà bona hora, hi haurà gent i espero guanyar.

I un punt de ràbia de no jugar a Cornellà amb l'Espanyol?

Sí, amb aquell punt que hauria volgut jugar amb la samarreta de l'Espanyol i no ho he pogut fer. Arribo a Cornellà amb la samarreta d'un altre equip i tindrà un punt reivindicatiu de voler guanyar i demostrar que era vàlid quan era allà.

Amb el pas del temps ha vist per què no va tenir oportunitats?

Al final són decisions que prenen. Estic molt tranquil i satisfet del treball que he fet durant aquest temps a l'Espanyol. Vaig aprofitar totes les cessions. En l'última, a Girona, crec que vaig fer una temporada espectacular, vorejant l'ascens, i si després d'això no ha tingut lloc és per decisions alienes a mi. No és perquè no ho hagi donat tot. En això estic tranquil.

Una mica estany que el renovessin, el cedissin, ho fes bé i ni així tingués lloc, no?

Quan surts cedit és per tenir minuts i fer-ho bé a la categoria. Vaig complir tots els requisits, vaig jugar pràcticament tots els partits en un equip que va tenir l'ascens a tocar. Estic una mica decebut perquè esperava tenir oportunitats, però el futbol és així, a vegades et dona coses i d'altres te'n treu.

Quique Sánchez Flores li va donar explicacions?

Simplement que era un jugador que podia tenir condicions per estar a l'equip, però que amb el nou projecte s'havia fet un salt de qualitat i potser no hi tenia lloc.

També va ser estrany començar la pretemporada amb quatre laterals esquerres i que acabi jugant el del filial.

És un cas especial. Parlo per mi i amb l'edat que tinc vaig veure que havia d'intentar progressar, tenir minuts a primera i a l'Osasuna estic participant i mirant de fer-ho bé. Soc partidari que si no tens minuts t'has de buscar la vida en un altre lloc. Si no el futbol es va acabant i ho has d'aprofitar per fer caixa i per créixer.

El somni de jugar a primera per fi l'està complint.

Evidentment. Estic a primera. Quan des de petit ho has viscut, passant per totes les categories fins al filial, el que vols és consolidar-te al teu club i la teva ciutat, on tens la família i els amics. Però a vegades no pot ser i m'ha tocat anar a fora. M'ho prenc positivament perquè a vegades va bé per madurar i saber què és sortir de casa. Creixes a la vida i m'ha anat bé. Visc el somni de jugar a primera i en una ciutat com Pamplona, on estic molt còmode. No estan arribant els resultats, però des del punt de vista individual estic content perquè volia tenir minuts.

Cuers, a vuit punts de la salvació.

És evident que no és la situació que volíem. En la pretemporada teníem expectatives d'estar més a prop de la permanència i no és el cas. Ens ha faltat sort. En l'últim tram estem fent bons partits i no arriben els resultats. En diversos partits, com ara a Sevilla o Anoeta, ens vam avançar i se'ns va escapar. Petits detalls que estan impedint sumar, però aquest pot ser el partit per canviar la dinàmica.

Quan només has guanyat un partit, la part psicològica és la més complicada?

És clar que quan passen les jornades i no guanyes és impossible que anímicament no baixis una mica o el camp et doni voltes. El pitjor que pots fer és abaixar els braços i pensar negativament perquè és quan estàs mort. Amb un parell de victòries fas un salt i volem demostrar que no estem morts.

Des de fora l'etapa Caparrós va semblar estranya. Millor amb algú que coneix la plantilla?

Cada entrenador té la seva manera. A aquest equip potser li va més bé un entrenador que els jugadors senten més a prop, que confia en els jugadors. Hi ha un tracte més proper i entenem què vol. Es veu un equip al camp més ambiciós i amb menys por, encara que faltin detalls per tenir més victòries.

Tres partits en una setmana. O caixa o faixa per reaccionar?

No ho hem comentat com res especial, però tothom sap que és una setmana important per fer punts i retallar distàncies. Ens poden marcar la temporada perquè si atrapéssim els rivals seria una injecció de moral.

El primer és l'Espanyol, que té fama d'‘equip aspirina'.

Bé, a vegades ha passat, però són situacions aleatòries. L'Espanyol ha encaixat dues derrotes i ve amb ganes de mossegar. Hem de mirar de sorprendre i fer gol primer.

Què temen més de l'Espanyol?

La gent de dalt, que està molt motivada. Són jugadors que treballen en defensa i quan recuperen fan transicions molt ràpides. Els conec i són perillosos. Haurem de vigilar de no perdre pilotes.

Entén que l'afició continuï sense anar a Cornellà?

Cada equip té aficions diferents. Aquí es viu de forma molt intensa. Tothom a Pamplona és de l'Osasuna, no són del Barça, del Madrid o de l'Atlético. És un sentiment que porten a dins, es porta des de casa i es nota a El Sadar. No sé per què la gent no va més a Cornellà, però seria bonic que la gent hi anés perquè l'equip està responent i quan el camp s'omple és molt maco.