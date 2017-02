Marc Navarro tanca la incògnita

L'Espanyol ha solucionat els seus problemes als laterals amb l'eclosió de dos nois del planter. Aquestes dues incorporacions han solucionat el forat negre de planificació que tenia l'equip en aquestes posicions des de la pretemporada. Aarón Martín ja és una realitat a l'esquerra, i a la dreta s'està assentant Marc Navarro. El jove futbolista, que ha jugat quatre partits de titular, es va perdre l'últim, contra el Madrid, per una lesió muscular. Al llarg de la setmana es van fer càbales sobre qui ocuparia la posició en cas que el barceloní no es recuperés. “Està bé, només va estar dos dies aturat”, va assenyalar ahir Quique Sánchez Flores per tancar el problema. Marc Navarro ha ocupat amb suficiència la baixa de Víctor Sánchez i Javi López. El capità, que ja ha entrat en la llista per al partit d'avui contra l'Osasuna, no serà a l'onze inicial. El tècnic va sortir en defensa de l'andalús, titular al lateral dret en el primer tram de la temporada. “Va passar un període molt difícil. Ha superat la seva lesió i comença a tenir bones sensacions. Té lideratge i empatia, és un bon capità i una referència. Li tenim un gran respecte”, assegurava el preparador. Javi López acaba contracte el 2018 i el club ja està treballant en la seva ampliació de contracte. La qüestió és si el capità l'acceptarà o encetarà un nou destí.