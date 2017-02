Triomf plàcid de l'Espanyol

L'Espanyol no va donar lloc a les sorpreses aquest matí a Cornellà i es va desfer amb comoditat de l'Osasuna amb gols de Felipe Caicedo, Jurado i Gerard Moreno. El plàcid triomf davant del cuer encara es va posar més de cara amb l'expulsió del defensa visitant Oier (27') per un penal sobre Gerard Moreno. Caicedo va fallar des dels onze metres. Tot i això, l'equatorià havia obert el marcador al primer quart d'hora. Jurado va fer el segon tot just començar la primera part amb un xut des de la frontal. La victòria dona ales a l'Espanyol per mantenir-se en la lluita per la setena plaça. Suma 35 punts i dimecres visitarà el Celta a Balaídos. Més traumàtic és la situació d'Osasuna. Un equip que ja suma 15 jornades sense guanyar. Els navarresos només sumen deu punts i tenen cada vegada més utòpica la seva permanència a primera.