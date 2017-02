Quique Sánchez Flores va passar per la sala de premsa amb un aire relaxat i tranquil després de la victòria contra l'Osasuna. “Era un partit amb trampa. Ells venien molt necessitats, però des de l'inici hem plantejat un partit a camp contrari. El primer gol ha arribat aviat i el penal i l'expulsió també els ha marcat. A tots els equips ens costa jugar amb un home menys”, reconeixia el preparador blanc-i-blau, que seguia parlant de la jugada clau del partit: “Abans de l'expulsió ja anàvem al davant en el marcador. Són expulsions provocades de l'últim jugador i són expulsions que tenen molt de mèrit. És evident que influeix, però hem tingut claredat i maduresa per saber portar el partit, perquè no seria la primera vegada que contra deu un equip s'encalla.” Tot i això, admetia sense recança: “Hem sigut superiors i ens hem trobat molt còmodes”, tot afegint que “la pilota corria i el joc ha fluït”. La dinàmica de partit, doncs, va ser totalment diferent a la de fa tot just una setmana contra el Madrid, en què l'equip blanc-i-blau només va xutar una vegada a porteria, per divuit arribades ahir.

Un dels canvis que va fer Sánchez Flores va ser la presència de David López a la medul·lar. “No necessita confiança, sap que és dels millors, però estem contents per la presència d'Óscar Duarte i hem guanyat alternatives. S'han sumat jugadors i ara el podem veure com a central o migcentre, i és una garantia.” La titularitat del santcugatenc contrasta amb la suplència de Fuego, que el tècnic va deixar clar que és puntual i motivada per la càrrega de partits. També va parlar de Caicedo, ahir golejador. “Complirà el que hem dit: millorarà la primera volta; l'hem vist ficat en el partit i endollat”, va concloure.