Piatti: “No podem mirar més enllà del partit del Celta”

La victòria contra Osasuna ha situat Europa més a prop. Era el primer partit de tres en una setmana i els dos pròxims són al camp de rivals directes. La plantilla blanc-i-blava no amaga que mira cap a les places europees, però sense voler fer càlculs. “És una setmana important i exigent. Són molts partits en pocs dies però confiem plenament en la plantilla i sabem que podem assolir bons resultats, la il·lusió no ens la treu ningú. Les opcions estan allà, però des de la humilitat hem de ser forts. Anem a camps molt difícils amb equips amb objectius similars. Si no som cautelosos ho notarem. No podem mirar mes enllà de partit del Celta. Fas matemàtiques i és complicat. No pots pensar que sumaràs punts que encara no has sumat. L'objectiu és el partit del Celta. Si no anem amb peus de plom i pensant només en el partit següent serà complicat. Partit a partit. Sona a vers, però és la realitat.”, ha destacat avui Pablo Piatti.

L'extrem argentí ha ressaltat el bon joc de l'Espanyol contra Osasuna, fins i tot abans de l'expulsió que va marcar el partit. Piatti també ha entrat en l'aspecte personal. Primer, per com es juga amb un casc. “És una sensació estranya, que no havia viscut mai. Miro d'acostumar-m'hi. No sé quantes setmanes més l'hauré de dur, ho anem veient amb els metges i els especialistes.” I segon, l'excel·lent rendiment que està oferint, amb els millors números de la seva carrera. “Estic en un moment molt còmode i feliç. Quan un troba la tranquil·litat o treballa a gust en un lloc els resultats arriben. Sóc feliç aquí, gaudeixo i a partir d'aquí arriben els resultats positius.”