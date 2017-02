Mala maror a Vigo

El president del Celta va oferir ahir una roda de premsa per pressionar l'Ajuntament de Vigo. Carlos Mouriño i la seva directiva van demanar poder comprar l'estadi de Balaídos o disposar d'una llicència per construir-ne un de nou. En funció de la resposta, podria canviar l'equip de ciutat. “Estem esperant. Si no ens volen a Vigo, haurem de marxar. Estem sentint molt la paraula il·legalitat i ens preguntem què ha demanat el Celta que fos il·legal. Volem un acord amb validesa jurídica i no ens serveix una promesa, un protocol o un conveni. Tenim ofertes de fora de Vigo i les estudiarem. Hem estat pacients, però és l'hora de les decisions.” El màxim mandatari del pròxim rival de l'Espanyol va agrair el tracte rebut en la reforma de Balaídos, tot i recordar que es va abaixar el pressupost i es van retallar punts que considerava bàsics com ara l'aparcament. Mouriño, d'altra banda, també va revelar que havia rebutjat una oferta xinesa de compra de l'entitat per “93 milions d'euros en un únic pagament i al comptat.”