Recursos que es consoliden

Un dels reptes de Quique Sánchez Flores després del mercat d'hivern és treure rèdit de la presència de Felipe Caicedo. El davanter equatorià volia marxar, però al final no va canviar d'aires i el tècnic de l'Espanyol mira de treure-li rendiment. Per segon cop en els últims tres partits, l'equip blanc-i-blau va perdre presència al mig per guanyar pólvora a dalt amb l'internacional tricolor fent parella amb Gerard Moreno. Era la cinquena vegada en la temporada que sortien des de l'inici i contra l'Osasuna es va veure la seva millor versió. Tots dos van veure porteria i es van coordinar de manera més que interessant.

La presència de Caicedo a la plantilla és una benedicció i una creu alhora. L'equatorià ofereix un perfil de davanter diferent a Gerard Moreno i Leo Baptistão, una opció de boia que fixa la defensa i facilita les segones jugades. I té gol, com va demostrar amb la rematada de cap en el minut 17. Era el segon de la temporada després del de l'Sporting. Són dos dels cinc partits en què ha estat titular. La part negativa és que li va costar molt entendre la filosofia del mister i la feina sacrificada en defensa que reclama als davanters. I no accepta ser suplent, a banda de tenir una de les fitxes més altes.

Amb tot, Caicedo ha estat titular tan sols cinc cops en la lliga, sempre fent parella amb Gerard Moreno. Contra l'Osasuna va ser el partit en què millor es van entendre i, sobretot, en què més còmode es va veure el punta de Santa Perpètua de Mogoda, que acostumava a baixar de rendiment quan coincidia amb l'equatorià, que l'allunyava massa de l'àrea. Tots dos van marcar contra els navarresos. “Caicedo és un jugador molt important i estic molt content pel gol que va fer. Va fer un gran partit. Tothom volia que marqués també el penal, però els porters estan per a això. Estic content perquè va fer el primer i ens va ajudar molt. Des que vaig arribar l'any passat m'he entès molt bé amb ell. Treballar amb ell és fàcil, perquè és un gran jugador. Durant la temporada de vegades jugues i de vegades no, però ell sempre està centrat, s'entrena a un nivell molt alt.”

