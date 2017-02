Quan no mirar cap a Europa resulta del tot impossible

Les dues derrotes consecutives van refredar l'engrescament europeu a l'Espanyol. Però cada resultat pot alterar l'estat d'ànim, i la golejada a l'Osasuna va mantenir la setena plaça, que cal esperar que comporti el passaport, a tres punts, mentre que la desfeta del Vila-real va acostar la sisena a només quatre. I els de la Plana Baixa són un dels dos rivals de la densa setmana futbolística. Però abans va el Celta, i la plantilla s'aferra al discurs d'anar pas a pas.

El Celta és desè amb un punt menys –i un partit menys– i el Vila-real, sisè amb quatre punts més. Per assolir el somni europeu cal superar amb èxit compromisos com aquests. Seguits i rivals directes. I sent dos desplaçaments, fet que afegeix dificultat a l'empresa. Els jugadors blanc-i-blaus en són conscients, però no volen començar a fer càlculs, perquè les previsions mai acostumen a anar com un espera, per sort per al futbol. “És una setmana important i exigent. Sabem que podem assolir bons resultats, la il·lusió no ens la treu ningú. Les possibilitats les tenim, però des de la humilitat hem de ser forts. Anem a camps molt difícils amb equips que tenen objectius similars. Si no som cautelosos ho notarem. No podem mirar mes enllà del partit del Celta. Fas matemàtiques i és complicat. No pots pensar que sumaràs punts que encara no has sumat. L'objectiu és el partit del Celta. Si no anem amb peus de plom i pensem només en el partit següent, serà complicat. Partit a partit. Sona a vers, però és la realitat”, repetia Pablo Piatti. L'extrem argentí, un dels protagonistes de la temporada blanc-i-blava amb set gols i nou assistències, encara tenia fresca en la memòria l'ensopegada amb la Real Sociedad. Amb l'1-2 es va escapar l'oportunitat de situar-se a tocar de la cinquena plaça.

“La nostra guerra”