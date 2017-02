Europa com a teló de fons

La darrera victòria contra l'Osasuna ha tornat a donar impuls a l'Espanyol en la seva lluita per perseguir la classificació europea. “Sabrem al maig si mereixem ser a Europa, volem sostenir la idea de creixement. Ara per ara deixem que la gent somiï”, apuntava Quique Sánchez Flores. El cert és que la directiva ha traçat com a objectiu assolir el top 10. Qui més qui menys és conscient que aquest objectiu està a l'abast, i la necessitat de no caure en la mediocritat en el tram final de lliga obliga l'Espanyol a esforçar-se per tirar cap amunt en els seus propòsits inicials. “Hem convertit el Celta en un rival directe, a principi de temporada no ho era per a nosaltres”, constatava el tècnic blanc-i-blau. Ara l'Espanyol afronta com un ritual la seva cursa per Europa. “Si ens seguiu preguntant cada setmana per Europa anirem bé, serà bon senyal”, reblava Sánchez Flores que ja no amaga que el seu equip intentarà lluitar per aquest objectiu.

Ara mateix aquest horitzó es conforma com una gimcana. L'Espanyol ha d'anar superant els obstacles per seguir en la cursa i no despenjar-se pel camí. La primera prova de toc arriba avui a Balaídos. El Celta està un punt per sota dels blanc-i-blaus i necessita guanyar per no perdre distància. Els deixebles de Quique buscaran l'efecte contrari. “Ho hem fet en altres camps i els hem aigualit la festa”, assegura el preparador recordant altres victòries a domicili. Guanyar a Balaídos seria un important cop d'efecte de cara a la classificació i deixar amb dubtes els gallecs, que visiten dissabte el Camp Nou. I per a l'Espanyol seria allargar la bona salut en una setmana crucial que acabarà amb una altra prova de nivell contra el Vila-real a l'Estadi de la Ceràmica. “Tots els trams són importants. Si no haguéssim competit bé amb anterioritat aquest seria un tram vulgar de la temporada. Només tenim al cap el partit del Celta i competir-ho bé”, recordava Quique sense voler eixamplar les perspectives més enllà. Tot i això, sap que el Celta plantejarà un partit dur i intens amb el seu característic marcatge a l'home: “És una dificultat afegida. Això ens obligarà a ser molt diligents a l'hora de trobar espais per fer-li mal.” Un Quique que farà pocs canvis en el seu onze i que no podrà disposar del porter Roberto Jiménez per una lesió en una mà. El pla de joc serà molt diferent al mostrat contra l'Osasuna. “No podem treure la pilota a un equip com el Celta. Hem de jugar amb les nostres armes i fer un partit rude com hem fet amb anterioritat”, deia el tècnic blanc-i-blau. És a dir: hermètics al darrere i pragmàtics al davant aprofitant la velocitat de Piatti i Hernán Pérez per les bandes.

Un dels dubtes de l'onze és saber si Quique tornarà a apostar per David López a la medul·lar o l'endarrerirà retornant-lo a l'eix central. Un dels damnificats per l'estratègia de partit podria ser Jurado. Quique sap que aquest serà un partit de molta brega i necessita homes amb un gran físic a la medul·lar. La tornada de Javi Fuego, suplent en l'últim partit, és segura.

Per la seva banda, el Celta afronta el partit amb relatives urgències per seguir viu en la cursa per Europa. La combinació de l'Europa League i la lliga va obligar Eduardo Berizzo a dosificar el seu equip en la darrera jornada a El Molinón, on només va poder arrencar un empat. Avui contra l'Espanyol posarà el seu equip de gala amb Iago Aspas com a màxim exponent del gran potencial del conjunt gallec.