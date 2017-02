Aspas, ‘O Neno' de Moaña

Parlar del Celta és parlar de Iago Aspas (Moaña, Pontevedra, 1987). El davanter gallec s'ha convertit en l'eix vertebrador sobre el qual gravita el conjunt celeste. Vorejant la trentena, el seu futbol ha madurat com també ho ha fet ell amb la seva nova paternitat. Lluny queden els anys en què un Iago esbojarrat tenia facilitat tant per desfer-se dels defenses com per ficar-se en problemes pel seu caràcter amb agressions a destemps a rivals i per tenir una llengua massa llarga, que li feien valer vermelles sense sentit. Així era el Iago jove. Però ara, amb més maduresa, és el pal de paller del Celta. Un jugador amb una creativitat i un talent innats. Capacitat, com ningú, per traçar vaselines impossibles en carrera. El Celta del present, i també del futur, no s'entén sense la seva figura. Un moment clau en la seva trajectòria esportiva es va produir el mateix dia del seu debut amb el conjunt gallec. Finals de la temporada 2009. El Celta, devorat pels deutes, vivia vorejant l'abisme a segona divisió. En un duel a vida o mort contra l'Alavés, necessitava derrotar el conjunt basc per evitar el descens a segona B. Eusebio, el tècnic del Celta aquella temporada, va fer debutar un prometedor del filial que responia al nom de Iago Aspas. En el seu partit de debut, O Neno de Moaña, com els escollits, es va convertir en llegenda i salvador signant dos gols en mitja hora que van donar una salvació agònica al Celta. A partir d'aquell moment, el conjunt gallec es va anar refent mitjançant el president Carlos Mourinho, que va sanejar l'entitat i va aprofitar el talent del seu prolífic planter. La temporada anterior van assolir la classificació europea, però aquell cop el destí, o més ben dit, la punteria i la genialitat d'Aspas, va provocar un gir copernicà en la història contemporània dels de Balaídos. Sense arribar a aquests extrems tan agònics, ara l'Espanyol intenta emmirallar-se en el Celta, que des de la base del planter, fitxatges estrangers ben fets i una bona direcció tècnica, ha aconseguit recuperar la seva millor versió mostrada als anys noranta.

Ara Iago Aspas està en el seu millor moment de forma. 13 gols denoten que deixarà enrere aviat el registre de les 14 dianes que va fer el curs passat. Pel camí, O Neno va haver d'emigrar al Liverpool. El club anglès va pagar 9 milions d'euros per aconseguir els seus serveis a l'estiu del 2009, amb un salari enlluernador d'1,5 milions d'euros nets per temporada. El seu rendiment a Anfield Road no va ser l'esperat. La morriña va ser una càrrega feixuga per a un Iago Aspas que no s'havia mogut de les Rias Baixas. Allà a la península d'O Morrazo tenia el seu hàbitat ideal de creixement. És d'aquelles persones tan unides al seu territori que allunyar-se del seu minifundi els devora l'ànima. No era el mateix, no va trobar l'alegria a Anglaterra. Qualsevol dia de festa o de descans agafava un vol cap a Vigo i allà es reunia amb els seus amics als bars de sempre comptant els dies per tornar a Balaídos tot contemplant el perfil inconfusible que dibuixen les illes Cíes i l'illa d'Ons a l'horitzó. Un any després, el Liverpool el va cedir al Sevilla, però les coses no van anar millor fins que va tornar, l'any passat, al Celta. A Balaídos va tornar a somriure i a mostrar el seu millor futbol incrementant el nivell i, de nou, el seu nom torna a aparèixer en les agendes dels clubs del Vell Continent. Aspas ja no està per aventures. Prefereix quedar-se a Vigo. Allà té el que tothom busca: la felicitat. I el Celta està ultimant un nou contracte vitalici que anirà acompanyat d'un increment de fitxa.