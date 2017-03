Onze minuts de bogeria a Vigo

Quatre gols en onze minuts. Gerard Moreno i Piatti han replicat a la primera meitat les dianes del Celta i l''Espanyol tornarà de Vigo amb un punt, sense acabar d'arrodonir la feina després de 45 minuts de superioritat numèrica.

El partit ha tingut un inici accidentat, amb Marc Navarro demanant al canvi als onze minuts amb un problema muscular. El Celta ha aprofitat que els visitants estaven temporalment amb un home menys per crear la primera ocasió clara, però Jonny ha perdonat sol dins l'àrea. El gol local no ha trigat a arribar amb una falta a la frontal que Iago Aspas ha convertit en l'1-0 en el minut 21.

El gol ha obligat l'Espanyol a pujar les línies. Piatti ha disposat d'una falta similar a l'1-0 per empatar, però el xut ha tocat la tanca i en el córner conseqüent Gerard Moreno ha pentinat la pilota per fer l'empat en el 27'. Sense temps a celebrar-ho, Wass ha agafat la pilota passat el mig del camp i s'ha tret una canonada imparable en el 2-1. El partit ha entrat en una espiral boja amb una centrada de Javi López pentinada per Caicedo i Piatti, molt atent, ha fet el 2-2. Les bones notícies per als homes de Quique Sánchez Flores s'han ampliat a tocat del descans amb la segona groga a Fontàs per tallar amb la mà un contraatac.

A la segona part l'Espanyol ha tingut més la pilota, però sense fer el pas endavant d'ambició per rematar la feina amb un tercer gol. Aspas ha gaudit de la millor ocasió, sense que els visitants n'hagin generat cap en 45 minuts de superioritat numèrica.