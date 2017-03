Sánchez Flores: “Europa no és una obligació”

Quique Sánchez Flores va passar aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva per valorar la prèvia del partit davant del Vila-real de demà (18.30h, Estadi de la Ceràmica). Serà el tercer partit en sis dies pels blanc-i-blaus. “Els jugadors estan bé, anímicament forts i de sis punts portem quatre. Tenim ganes de fer un bon partit i ara ens preocupa recuperar energies perquè no dóna temps a més”, especificava el tècnic que preveu un partit molt diferent al de fa dos dies davant el Celta. “El Vila-real no s'assembla al Celta. En quan a competir per Europa sí, però ells tenen una plantilla per lluitar per entrar en Champions. El Celta li agrada la pilota i el Vila-real és ordenat i li agraden atacs curts. No serà un partit com el del Celta. Hem de canviar respecte al partit de Balaídos. Hem fet visionat de vídeo per corregir coses”. En aquest sentit, va deixar entreveure que farà algun canvi en el seu onze. “Tindrem que fer algun canvi perquè tenim una fatiga important i hem jugat dos partits a fora”.

Cauts amb Europa.

Darrerament el tècnic escolta reiteradament com l'objectiu europeu va agafant cos però ahir va matisar el seu discurs. “Deixo que la gent somiï, somiar en gran és millor que en petit. Però siguem cauts perquè estem parlant d'Europa com una obligació. La nostra obligació és la de consolidar un projecte”. Però deixava clar l'ambició de l'equip. “Venim de guanyar i empatar. Lluitar contra el conformisme em sembla fantàstic però tampoc es pot interpretar que l'equip vagi en funció dels resultats. Quan un equip guanya dos partits seguits o perd dos partits no és que siguem lletjos o bonics. Anem més enllà dels resultats”. També es va referir a l'evolució que està experimentant l'equip des de finals d'any. “Llavores estàvem en un moment sòlids i caminem cap a una exigència major a nivell ofensiu. Estem bé en l'equilibri atac i defensa. Hem de fer un reajust per ser més forts i ho hem de fer ajustant peces. A nivell ofensiu estem millor que a final d'any”.

Noms propis.