Víctor Sánchez, el retorn

Víctor Sánchez no ha jugat cap partit des del 6 de gener passat. Una petita lesió al bessó de la cama dreta es va anar complicant i l'ha deixat els dos últims mesos lluny dels terrenys de joc. Ara ja veu el final de la recuperació i al llarg de la setmana que ve ja es tornarà a entrenar amb el grup, segons va avançar ahir el tècnic, Quique Sánchez Flores. Així doncs, el madrileny recuperarà un dels futbolistes més importants de cara al tram final de lliga. Les necessitats de recuperar efectius no s'acaben pas aquí. Al marge del rubinenc, l'Espanyol té de baixa Roberto Jiménez, que encara estarà una setmana més de baixa per un trencament al dit, i Marc Navarro, que en té per un mínim de quatre setmanes per un trencament fibril·lar. Però les esperances del tècnic són recuperar a l'abril Leo Baptistão. “Tenim una meta, que en els últims deu partits ja puguem tenir tot l'equip a disposició”, explicava Quique, que espera arribar al final de lliga amb possibilitats de competir a Europa i garanties per competir amb els seus millors homes.