Sentiments enfrontats en Quique Sánchez Flores. L'entrenador de l'Espanyol havia assistit, segons el seu criteri, al millor partit a domicili de la temporada, però tornava cap a casa amb el sac buit després del 2-0: “En el descans, l'objectiu era no menystenir el Vila-real, que semblava menys equip del que és perquè estàvem bé. En la segona part, igual, i fins i tot ho hem incrementat, tenint més la pilota. Sens cap dubte, ha estat el millor partit fora de casa, en què hem mostrat més personalitat, però també hem evidenciat una falta de maduresa. Cal seguir madurant.”

Quique Sánchez Flores lamentava el gol encaixat en l'últim minut del primer temps. El tècnic també va explicar per què considerava que l'equip és immadur: “Estàvem jugant bé, amb una ocasió clara per avançar-nos, i ens han marcat. L'1-0 ho ha canviat tot. Ens ha de servir per veure que totes les jugades són importants i que prop de l'àrea no podem fer concessions. Hem fet un gran partit i, a partir d'aquí, seguirem creixent segur. Tenim una plantilla concebuda de manera diversa, que corre sempre molt bé, però que en la pausa i la profunditat ha de seguir creixent. Si seguim jugant així ho farem, nos ens preocupa, si bé en partits així falta aquest puntet més.”

El tècnic també va comentar alguns aspectes del partit amb noms propis. Per exemple, l'excel·lent retorn a la titularitat de Marc Roca. “Aquest és el Marc Roca que va irrompre a l'estiu i que va jugar molts partits a l'inici de la lliga. Sí, aquest és ell. Ens alegrem molt que sigui feliç, que tingui força i ens aporti tant.” O l'aparició d'Hernán Pérez com a lateral dret. “Javi López jugava el seu segon partit després de temps lesionat i pràcticament en 48 hores.”