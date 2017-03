David López: “Malgrat els resultats, encara lluitem per l'objectiu”

Els jugadors de l'Espanyol han tornat a l'activitat després d'un dia de festa. Al cap encara la desfeta a Vila-real, que era el tercer partit en sis dies. El balanç sense ser dolent va resultar un xic curt, tal com ha reconegut David López. “Ha estat una setmana molt dura, complicada. Am partits cada vegada més exigents. Tots hem acabat amb un sabor de boca de poder fer més, algun punt més. Malgrat els resultats de la jornada, encara estem en l'objectiu, en la lluita per la setena plaça i 4 de 9 punts no és dolent. L'objectiu el tenim clar: quedar entre els deu primers. Però estem en el grup dels que lluiten per la setena. Anem partit a partit. No ens ho hem de prendre com una obligació perquè són equips que porten temps junts, potents, però ens fixarem en intentar millorar els registres de la primera volta.”

La lliga no descansa i divendres toca Las Palmas. David López ha lamentat el dia i l'horari, que acostuma a comportar poca presència de públic a l'estadi de Cornellà. Tot apunta que el jugador de Sant Cugat seguirà de migcampista, la posició natural, tot i que després de tants mesos de central també necessita cert procés d'adaptació. “Crec que he anat a més i còmode, però ha estat setmana estranya. Estic acostumat a fer nou o deu quilòmetres per setmana i aquesta n'he fet 36. A la segona part a Vila-real ho notava a les cames. Però cada cop estic millor i aniré a més.”