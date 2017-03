“M'agradaria tenir resolt el meu futur abans de juny”

Diego López va passar aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva i un dels temes que van centrar la seva compareixença va ser el seu futur. “M'agradaria tenir el meu futur resolt i saber si segueixo o no però en futbol mai se sap. Esperem que sigui abans del juny”, concretava el porter que es mostrava esperançat sobre seguir de blanc-i-blau. “Sempre he estat optimista. Tan de bo pogués continuar més temps aquí. Ho vaig dir des del principi i abans de saber tot el que ha passat i sense jugar. Tenia confiança i la temporada m'ha donat la raó. Tinc ganes i forces per donar més a aquest club. I si el club considera oportú lluitar pel meu fitxatge i quedar-me més aquí”. Tot i això, el gallec sap que la decisió final depèn del Milan que pot canviar de propietari. “El Milan també va fer un gran esforç per fitxar-me; el 30 de juny tornaré a ser d'ells. No sé si el tema anirà per llarg o no. Intento abstreure'm de tot això”. En aquest sentit, tornava a insistir que ara mateix no hi ha cap oferta alternativa sobre la taula. “A dia d'avui no conec cap altre opció. Vull ser honests i la veritat és que l'Espanyol va confiar en mi l'últim dia de mercat i això és important en una hipotètica decisió que hi hagin altres equips interessats i ara no hi ha”.

Lluita per Europa.

Diego López també va parlar de la situació de l'Espanyol per lluitar per la setena plaça. “Europa? No ho hem tingut mai com a objectiu. És una cosa més fora del vestidor. Nosaltres volem lluitar per cada punt, per cada partit i això ens ha portat on estem. Fins que no quedin quatre o cinc partits és una bajanada pensar en un objectiu concret. Hem de treballar i entrenar cada dia i créixer”. Concretament és conscient que els dos pròxims partits davant Las Palmas i l'Eibar seran clau per les aspiracions continentals. “Ho hem de lluitar i la nostra intenció és no desenganxar-nos. Aquests dos partits seran vitals per arribar a l'esprint final amb possibilitats”. El porter també deixava clar la fama de l'equip. “Tenim ambició però hem passat d'aquesta temporada de lluitar amb els equips de baix a fer-ho amb equips de gran entitat. Hem millorat molt però encara hem de donar més passos per poder competir amb equips com l'Atlético o la Real Sociedad. Hem de seguir treballar per escurçar aquests passos. És una qüestió de temps i treball per poder competir.