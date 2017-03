Quique Sánchez Flores: “Anem cap a un final de temporada il·lusionant”

Quique Sánchez Flores s'ha marcat com a repte que l'aficionat de l'Espanyol no sigui tan mandrós a l'hora d'anar a l'estadi, que el bon joc els engresqui de nou. El primer pas serà demà contra Las Palmas, un equip amant de tenir la pilota. “El primer objectiu és a cada partit donar el màxim. El següent gran objectiu es arribar als últims deu partits amb tots els jugadors. Però passi el que passi anem a un final de temporada motivant, amb un gran objectiu de fons que és dur més gent a l'estadi. Que l'afició faci un pas endavant i animar-los a veure'ns amb bon futbol, que juga sense la pressió absoluta del resultadisme. L'assignatura pendent i que volem canviar de veritat és arribar a l'ambient gran de Cornellà.”

L'entrenador de l'Espanyol ha facilitat una llista de convocats amb l'única novetat de l'entrada d'Álvaro per Rubén Duarte. L'Espanyol s'ha distanciat d'Europa després de sumar només un punt de sis a Vigo i Vila-real, però les sensacions van ser prou bones. Per això no hauria de tenir cap influència en els jugadors de cara al duel demà contra Las Palmas. “Anímicament vam sortir bé. 4 punts de 9. Van ser partits amb bones sensacions amb la pilota. Hem competit de tu a tu amb dos rivals molt difícils. Som un equip molt més consolidat que a la primera volta i més enllà de resultats seguim sumat i creixent. Entrem en una fase de la temporada que l'altre dia Tamudo deia que feia temps que no es vivia amb tanta tranquil·litat. Que tothom pensi només en el següent partit està molt bé.” Així, Quique Sánchez Flores ha negat que en algun partit hagi faltat ambició. Més aviat l'equip ofereix el rendiment que pot oferir, que a vegades no és suficient. “Sempre parlem d'Europa quan juguem contra els millors. Els hem convertit en rivals directes i a vegades resulta que no arribem, que tenim unes limitacions que la crítica converteix en manca d'ambició. Crec que quan no arribem no és manca d'actitud o d'ambició. L'equip té limitacions. Si m'ho preguntes la pròxima temporada et semblarà que ho portem una mica millor.”

Finalment, l'entrenador de l'Espanyol confia que l'experiència de la primera volta i l'anàlisi del rival permeti fer mal a Las Palmas. L'equip canari acaba de tallar una mala ratxa de resultats, però baixa el rendiment lluny del seu estadi. Per derrotar-lo, caldrà recuperar la solidesa defensiva d'altres fases de la temporada, marcada també per la decisió de tornar David López a la seva posició natural al mig, que segons ha indicat Quique tindrà continuïtat. “No especialment en els últims partits, però és cert que duem dues setmanes revisant-nos perquè fem errors que no fèiem. Quan encaixàvem poc érem força fiables i ara hem baixat l'atenció en alguns moments, sense prestar atenció a totes les jugades o deixant espais on no toca. No és debilitat de grup, tots els equips cometen errors. Però els busquem.”