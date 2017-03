Reyes medita l'adéu

José Antonio Reyes medita el seu futur i la família guanya pes en la decisió final. El veterà jugador, de 33 anys, va signar l'estiu passat un contracte per dues temporades, amb la segona vinculada a variables de participació. L'andalús, que fa 17 anys ja que és al futbol d'elit, no és titular habitual, però ha participat en 19 partits de lliga i en els dos de copa, i ha sortit a l'onze inicial en onze ocasions. Així, la continuïtat seria un fet si no fos perquè cada cop està més convençut de canviar d'aires, segons RAC1. El pes de la família s'imposa i enyora els temps del Sevilla, el club on es va formar i d'on va fitxar-lo l'Espanyol, que no posarà cap trava per trencar el vincle contractual si el jugador ho demana. Reyes acaba de ser pare i està lluny de ser imprescindible a l'equip blanc-i-blau, malgrat la bona relació amb Quique Sánchez Flores.