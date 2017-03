Gerard marca el rumb

Els blanc-i-blaus van trencar el malefici i, per fi, van guanyar en divendres

L'Espanyol va trencar el malefici i en el seu sisè partit en divendres va aconseguir el seu primer triomf en aquesta franja horària. Gran partit del conjunt blanc-i-blau, que es va refer dels cops anímics per aconseguir amb fermesa els tres punts. Un partit gegantí en què emergeix la figura de Gerard Moreno. El davanter de Santa Perpetua reflecteix a la perfecció l'estat d'ànim de l'Espanyol. És la força centrípeta d'aquest equip. El primer a fer l'esforç solidari de pressionar la defensa rival i multiplicar-se pertot arreu. Un futbolista omnipresent i tangencial que està signant una temporada descomunal. La seva primera tasca és fer gols, en suma onze, però hi suma una capacitat per generar i donar futbol als seus companys. Clau en el penal de Caicedo i decisiu en l'assistència del quart gol de Jurado. Cherokee Moreno marca el rumb blanc-i-blau. Té aquell esperit indomable del qui no s'arronsa i tots els seus companys s'han alineat sota la màgica batuda del de Santa Perpètua, principi i fi de l'Espanyol. La força centrípeta blanc-i-blava i digne hereu de Raúl Tamudo.

El partit no podia començar de millor manera per a l'Espanyol. No s'havia arribat al primer minut i Jurado va servir un córner que va rematar de manera impecable i amb autoritat David López. Tercer gol del santcugatenc en la lliga i el més matiner del curs, en el segon 55. Enguany l'Espanyol s'ha convertit en un especialista a pilota aturada. Aquest és el setè gol d'estratègia dels blanc-i-blaus, una faceta en què només són superats pel Madrid. La diana semblava un cop de timó ideal perquè els locals gestionessin l'escenari amb més facilitat. Però els beneficis no es van veure enlloc. L'Espanyol es va anar empetitint en el seu joc. La possessió era total per a Las Palmas, que movia la pilota amb llibertat però sense la profunditat necessària per arribar a porteria. Xiulets tímids a Cornellà, que no entenia la gasiveria del seu equip. Els canaris van solucionar els seus problemes de rematada de la forma més insospitada. Lemos va provar un xut de llarga distància. Una rematada tova i sense gaire força que es va empassar Diego López, víctima d'un mal càlcul en el bot de la pilota. El gallec, salvador en múltiples ocasions, picava de mans contra la gespa conscient de la seva errada. El gol de l'empat encara va fer més patent el domini territorial de l'equip visitant. L'Espanyol vivia moments de turbulències que només podia superar amb els errors del rival. Las Palmas és un conjunt força estètic en les seves prestacions però que s'electrocuta massa sovint en defensa. L'Espanyol olorava sang en aquesta feblesa canària. Piatti es va treballar una jugada per la dreta, va superar el seu marcador i va fer una assistència cap enrere que va rematar Gerard Moreno a l'escaire per tornar a fer avançar els blanc-i-blaus i fer el seu onzè gol. Una acció que va permetre als blanc-i-blaus arribar al descans demostrant una determinació i una eficàcia letal a porteria.

Només de començar la segona part, Las Palmas va treure petroli d'una jugada d'estratègia. Lemos va rematar d'esquena una pilota amb el cap per signar l'empat. Calfreds a Cornellà. Però la imatge de l'Espanyol ja no era la d'un voyeur sinó la d'un subjecte actiu. Més despert, més aplicat i més tens. El gol no va trigar a arribar. Gerard Moreno va enviar una pilota en profunditat cap a Caicedo, que amb velocitat es va desfer del seu marcador i es va plantar tot sol davant del porter, que només podia fer-li penal per evitar el gol. Piatti no va fallar des dels onze metres i va tornar a fer avançar els locals.

El Caicedo més solidari