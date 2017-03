Víctor Sánchez: “Si no em convoca no serà una desil·lusió”

Víctor Sánchez ja deixa enrere el calvari que va començar al desembre i que es va agreujar quan va demanar el canvi en el duel del sis del gener contra el Deportivo. Un problema al bessó dret, recaiguda inclosa, l'ha tingut dos mesos fora, sense poder entrenar amb el grup. El jugador de Rubí ja ho fa, però caldrà veure si tindrà minuts o no a Eibar. “Estic entrenant ja amb l'equip. Divendres sabré si hi puc anar, però no per a 90 minuts. Físicament no estic preparat, però tant de bo pugui anar amb l'equip el cap de setmana. No he parlat amb l'entrenador. La idea era poder estar amb el grup i que el míster decideixi. Em pot deixar fora fins després de l'aturada, lògicament. Si tot va bé acabaré la setmana fent tot amb el grup. Si al final no em convoca no serà una desil·lusió.”

Víctor Sánchez ha fet avui el segon entrenament fent una part amb el grup. Fa dies que ha deixat de tenir molèsties en un procés que ha relatat en la roda de premsa. “Ha estat complicat perquè tornava amb el grup amb molèsties, fins que vam veure que no podia seguir així, calia parar, donar la volta i esperar que la molèstia marxés. Ha costat. Fins fa poc més d'una setmana encara ho notava. Ara fa dies que el bessó està perfecte i espero que la lesió estigui superada. Fa dies que no noto res.”

El jugador de l'Espanyol entén que si l'equip està funcionant és probable que Quique Sánchez Flores no faci canvis. En tot cas, celebra el bon rendiment dels companys en la seva absència i reclama fer un pas més si es vol alimentar el somni europeu. “Estem on crec que volíem estar en aquests moments. Si a falta de 10-11 partits ens haguessin dit d'estar en novena posició i lluitant per estar a Europa hauríem signat. Encara ens falta una mica per competir amb els de més amunt. S'ha vist. Però estem a un pas de poder-hi lluitar. Estem fent les coses bé, en evolució. A nivell ofensiu estem molt bé i en defensa estem encaixant més que en altre fases. Si ajuntem els dos nivells serem un equip molt complicat. Ens queden partits molt complicats per arribar a Europa. Contra l'Eibar, anar a Bilbao, l'Alavés, el Barça o l'Atlético i hem de començar a guanyar equips que estan per sobre o no ho aconseguirem. Quan quedin quatre o cinc veurem on som.”