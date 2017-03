La palanca del canvi

L'Espanyol es retrobarà amb l'Eibar aquest dissabte a Ipurua. Però en el record de molts aficionats encara està molt present el partit de la primera volta jugat al RCDE Stadium. Un enfrontament que va ser clau per fonamentar la revifada de l'Espanyol. El conjunt de Quique Sánchez Flores va arribar al partit del 22 d'octubre contra els bascos en una posició força delicada. Acumulava 7 punts, era 17è en la taula i estava al llindar de la zona descens, marcada per l'Sporting de Gijón amb els mateixos punts. Havien passat vuit jornades i el projecte blanc-i-blau no acabava d'arrencar i tenia un balanç d'un triomf, contra l'Osasuna (1-2); quatre empats, contra el Màlaga (2-2), el Vila-real (0-0) i la Real Sociedad (1-1), i tres derrotes contra el Sevilla (6-4), el Madrid (0-2) i el Celta (0-2). La gent començava a dubtar d'un equip que no trobava el seu punt de fermesa i consistència idonis per agafar una línia regular. L'Eibar era el rival a batre en la novena jornada, i esdevenia un matx clau per capgirar una perillosa dinàmica que enviava l'Espanyol a la zona de descens directe. El partit va ser una autèntica tortura per als jugadors i l'afició. Els primers 20 minuts van ser d'un joc excels per part de l'Espanyol, però tot es va espatllar amb una errada de Demichelis i un gol en pròpia porta de Diego Reyes. Kike pràcticament sentenciava l'enfrontament a tocar del descans amb el tercer gol del matí. Capcots, els jugadors blanc-i-blaus enfilaven el camí dels vestidors martiritzats per un resultat que feia mal i ensorrava les il·lusions d'un projecte emergent. Tot va canviar després de la represa. L'Espanyol es va aferrar al coratge i la determinació per signar una remuntada èpica amb gols d'Hernán Pérez, Piatti i Leo Baptistão en el temps afegit tot i jugar els últims minuts sense Caicedo, que va ser expulsat per un cop de colze. Alegria i pell de gallina a les grades de Cornellà.

Vist amb perspectiva, aquell punt d'or va ser l'autèntica palanca del canvi de l'equip. Una catarsi col·lectiva que va ser el pròleg de la gran ratxa d'imbatibilitat de Diego López. Des de l'últim gol de l'Eibar fins al de Duje Cop contra l'Sporting, el porter gallec i la seva defensa van passar 586 minuts sense treure cap pilota de la seva porteria. Després d'aquell partit, els blanc-i-blaus van encadenar sis jornades sense perdre amb quatre victòries, contra el Betis (0-1), el Leganés (3-0), l'Alavés (0-1) i l'Sporting (2-1), i dos empats, amb l'Athletic (0-0) i l'Atlético (0-0). És a dir, va sumar 14 dels 18 punts en joc. Un fet que va propulsar l'Espanyol cap al top 10 de la taula, on s'ha mantingut fins ara.

Salt de qualitat

Ara els blanc-i-blaus afronten el partit d'Ipurua amb una motivació ben diferent a la de la primera volta. L'Espanyol ja no mira cap als llocs de descens, sinó que té l'objectiu de lluitar pel setè lloc. Una posició que li podria obrir les portes a jugar competició europea la temporada que ve. Per fer aquest salt de qualitat haurà de derrotar l'Eibar, ara vuitè amb un punt més. Potser estem davant la segona palanca de canvi de la temporada i un preludi del que s'espera de l'Espanyol en el futur més pròxim.