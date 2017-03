L'afició de l'Espanyol viu esperançat en aconseguit el setè lloc. El partit de dissatbe contra l'Eibar serà, de nou, una prova clau per intentar mantenir viva la flama europea. “No ens hem de posar límits però veurem on ens posicionem amb el pas de les jornades. Ara estem centrats en el partit de l'Eibar”, explicava aquest matí Diego Reyes que tampoc volia dramatitzar amb la transcendència del partit a Ipúrua. “Hem d'agafar-ho amb la millor actitud i respecte cap al rival i anar a per la victòria que volem”. En aquest sentit, el defensa era qüestionat per la importància del partit de la primera volta amb els bascos on els blanc-i-blaus van capgirar un marcador advers de 0-3 a la segona part. “Des d'aquell partit vam anar cap amunt. Vam remuntar un 0-3 i això no ho fa qualsevol equip però ara serà un partit totalment nou”.

D'altra banda, el mexicà va ser qüestionat sobre el seu futur. El Porto el té cedit a l'Espanyol amb una opció de compra de set milions d'euros a final de temporada. Un preu que el club blanc-i-blau espera rebaixar. “Tinc respecte pel Porto. Ells em van obrir la possibilitat de jugar a Europa i tenen la decisió. Si fos per mi em quedaria però no és la meva decisió”, apuntava Reyes que no sap en quin punt està les negociacions per continuar de blanc-i-blau “Tinc un representant que s'encarrega d'això i jo em dedico a jugar al futbol.”

Per últim, el defensa està molt pendent de la convocatòria de demà que donarà el seleccionador mexicà. “M'encanta anar amb la meva selecció, puc veure la meva família i això em dóna energia”.