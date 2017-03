L'última suplència d'Aarón

Aarón és un dels noms propis de la temporada 2016/17 a l'Espanyol. El jove lateral té fitxa del primer equip des de fa dos mesos i s'ha convertit en indiscutible a la banda esquerra de la defensa. Demà s'enfrontarà amb l'Eibar, l'últim equip que va tenir la sort de veure'l a la banqueta en lloc de damunt la gespa. El jugador de Montmeló va pel camí de completar una volta sencera a l'onze titular i manté el perfil humil, limitant-se a constatar la grandesa dels companys i l'aprenentatge constant que està vivint.

Aarón va debutar en partit oficial el 2 d'octubre contra el Vila-real a l'estadi de Cornellà. Quique Sánchez Flores el va situar d'extrem davant del reubicat Víctor Sánchez. Dues setmanes més tard, li va donar la titularitat en un altre 0-0, a Las Palmas. Una confiança del mister que va tenir una minipausa amb l'Eibar. Aquell dia, Javi López va començar a la dreta i Víctor Sánchez a l'esquerra. 0-3 en el descans amb Demichelis de protagonista, moment en què Aarón va aparèixer per contribuir a la remuntada i assolir un empat que va ser un punt d'inflexió per als blanc-i-blaus. Ja no s'ha mogut de l'alineació inicial dels periquitos en un procés que porta amb molta normalitat, des de la timidesa i la humilitat que el caracteritza. “Només he de pensar que tinc 19 anys. Vaig començar al B i ara estic al primer equip. Visc un somni, és un any d'aprenentatge, i estar al costat de jugadors tan grans és una sort. Només penso en l'equip i a ajudar, no en els elogis. Em veig amb la confiança de fer coses, em sento còmode jugant i tenir com tinc grans jugadors al costat t'ajuda a jugar millor.”

La ratxa d'Aarón