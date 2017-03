Quique Sánchez Flores: “A Ipurua no hi ha gaire temps per pensar”

L'Espanyol viatja avui a Eibar amb la novetat de Víctor Sánchez a l'expedició després d'estar de baixa des del sis de gener per una lesió al bessó. El polivalent jugador de Rubí no està per disputar els 90 minuts encara, però estarà a la banqueta en el repte de vèncer els bascos, que tenen un punt més que els blanc-i-blaus a la classificació. “No necessiten gaire sistema per arribar a fer el seu futbol. Centren i posen la pilota molt ràpid a l'àrea. És un joc molt clar i diàfan. Es llegeix, però és difícil de defensar. Pensem en com començar guanyant dins la complexitat d'un camp que té dificultat perquè sembla que els espais són menors. No hi ha gaire temps per pensar. Hem de tenir un pla ben dissenyat i amb pocs imprevistos”, ha analitzat Quique Sánchez Flores.

L'Espanyol tindrà la important baixa de Piatti, que segons el tècnic periquito obligarà a canviar el sistema. El substitut haurà d'ajudar a reduir l'impacte d'Ipurua, un estadi petit, amb el públic molt a sobre, que augmenta la pressió sobre el rival. “Haurem d'estar molt atents. L'Eibar no triga gens a muntar el seu atac i finalitzar-lo en molt poc temps. Ho fa amb una immediatesa important. Hem d'estar atents. Hem intentat traslladar que la freqüència cardíaca dels equips no són les mateixes quan comencen i quan acaben. És un rival que en les pilotes dividides ens exigirà molt.”

El partit de la primera volta sempre està present a l'Espanyol. Del 0-3 al descans al 3-3 final. Un punt d'inflexió en la temporada dels blanc-i-blaus, que van començar a escalar posicions a partir d'aquell dia. “Aleshores anàvem creixent lentament i ens vam trobar un resultat molt inesperat, estrany al descans i complicat. Va mesurar el nostre acte de rebel·lia en un període de creixement. El resultat ens va obligar a mesurar el nostre caràcter. Del partit vam sortir amb la sensació que l'equip podia créixer en el que feia. Els primers 15 minuts van ser el millor de la temporada, però el partit va derivar en tres accions estranyes.”