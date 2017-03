Un punt d'or a Ipurua

L'Espanyol va tenir que treballar de valent per sumar aquest matí un valuós empat davant l'Eibar a Ipurua. Un resultat que el manté viu en la cursa per arribar al setè lloc, l'últim que dona lloc a Europa. Els locals es van avançar amb un gol de Kike García en la primer part. Els blanc-i-blaus van anul·lar l'avantatge a la represa amb un bon gol de Jurado prèvia assistència de Gerard Moreno. Màxima efectivitat d'un Espanyol que només va xutar una vegada a porteria i va jugar a tancar-se davant les escomeses contínues de l'Eibar. Els locals van jugar continuament amb pilotes llargues a l'àrea però el bon encert de Diego López i la fiabilitat de la defensa es va aconseguir el punt final que dona tranquil·litat als blanc-i-blaus.

D'altra banda, el partit va acabar amb Óscar Duarte lesionat per una rebrincada al seu genoll dret. Quique Sánchez Flores va rebaixar la preocupació. “Sembla que el genoll està estabilitzat i no sembla tan greu com es podria pensar en un principi”.