En el pitjor moment

Una lesió sempre és inoportuna. I si és llarga, encara més. Óscar Duarte s'havia fet un lloc a l'onze titular de l'Espanyol després de mesos a la suplència, però al llindar del xiulet final a Ipurua va fer un mal gest tot sol i va caure a terra agafant-se el genoll esquerre. La zona no presentava inestabilitat, així que Quique Sánchez Flores va mostrar-se optimista després del partit, quan es pensaven que tenia un esquinç, però amb el pas de les hores les sensacions van anar empitjorant i el central va anar directe a l'hospital quan l'avió va aterrar al vespre. Les proves van tenir un diagnòstic molt negatiu: de set a vuit mesos de baixa per un trencament del lligament encreuat anterior.

L'Espanyol va fer un primer diagnòstic, que era una entorsi del genoll esquerre. Un esquinç. Óscar Duarte va abandonar Ipurua amb crosses, suant de valent i amb un dolor que no hi havia manera que marxés. A mesura que passaven els minuts la preocupació anava a més. Un cop a l'avió el jugador explicava que havia notat com el genoll li marxava cap endins. “Se m'ha adormit la zona, m'ho notava com bloquejat”, relatava amb un punt de por. Els companys i els aficionats li donaven ànims i desitjaven que no fos res, però el central no ho veia clar. A més, la petició de seure a les files d'emergència per estirar la cama topava amb la normativa. Prohibit a la sortida i a l'aterratge, si bé en la segona part les hostesses van fer els ulls grossos.

