Sensació de supervivència

La sensació era de punt positiu. I la derrota de l'Athletic unes hores més tard encara ho va endolcir més. La setena plaça queda un xic més a prop. Els jugadors de l'Espanyol estaven avisats i ja sabien que les característiques d'Ipurua fan que sigui un partit diferent a la resta, però trobar-s'hi és tornar-ho a viure i van marxar d'Eibar amb la sensació d'haver sobreviscut i haver-ho fet a més amb bona nota.

El Real Madrid, el Barça i l'Atlético són els únics conjunts de la zona alta que han guanyat a Ipurua. De la resta, només l'Osasuna va ser capaç de sortir-ne amb els tres punts. Un accident, ja que és l'únic triomf del cuer en tota la lliga. “És un camp molt complicat. El punt és positiu, sense cap dubte. Vam estar a bon nivell, competint contra un rival que a Ipurua és molt complicat com sap tothom que hi hagi passat”, indicava Marc Roca, que va entrar en la segona meitat. L'Espanyol va ser el tercer equip que com a mínim no en tornava amb les mans buides després dels empats també del Sevilla i l'Alavés. Una clara mostra de la dificultat de trepitjar l'estadi basc i no sortir-ne amb la cua entre cames. “Hem d'estar contents amb el punt sumat. Tal com es va posar el partit amb el resultat en contra, com juguen i el fet que al seu camp són molt, molt forts, buscant el contacte, amb centrades constants, doncs l'equip va estar bé. És un partit d'exigència física enorme, d'anada i tornada, esgotador”, afirmava el capità Javi López. La mateixa línia que una altra de les veus del vestidor, Víctor Sánchez. El polivalent jugador de Rubí instava a tractar el partit com el que era, un de ben diferent a la resta. “Era un partit complicat i no se'n poden treure conclusions. Ells atacaven molt i és un camp on es juga molt poc, hi ha segones jugades, però combinar és molt complicat. A sobre al final la gespa estava molt seca i no podies enllaçar passades.”

