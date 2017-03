Una posició central

La lesió d'Óscar Duarte va més enllà del mal tràngol que afronta el futbolista, amb un temps de baixa de set a vuit mesos just en el moment que s'havia consolidat a l'onze titular de l'Espanyol. És el maldecap principal, però alhora altera els plans de present de Quique Sánchez Flores i la planificació esportiva de l'estiu vinent.

Óscar Duarte va veure com els tacs se li clavaven a la gespa i el genoll esquerre feia un gir gens natural. Trencament del lligament encreuat anterior. El de Costa Rica estava formant amb Diego Reyes una parella de centrals prou efectiva, que s'havia guanyat la confiança de Quique Sánchez Flores per sortir des de l'inici en els darrers set partits. La presència de l'internacional americà havia permès retornar David López a la posició natural de migcampista. El tècnic blanc-i-blau explicava fa unes setmanes que en el futbol actual té més importància el pivot defensiu que el central, i per això el de Sant Cugat havia de jugar al mig del camp. Doncs el del planter haurà de fer un pas enrere.

Si bé hi ha pocs centrals, el mig del camp ofereix a Quique un ampli ventall de possibilitats, amb la recuperació de Víctor Sánchez després de dos mesos de baixa. L'aturada de la lliga ofereix marge perquè el de Rubí acabi d'agafar el to físic que li falta, així com tenir més a prop la recuperació de Marc Navarro, que va tenir un trencament muscular a Vigo l'1 de març amb un diagnòstic de quatre a sis setmanes d'absència. Javi López compleix al lateral dret, així que hi ha més marge per veure Víctor Sánchez al mig del camp, tal com va passar dissabte a Ipurua, on Diop també va rendir a un bon nivell. Així, si hi sumem Javi Fuego i el retrobament de Marc Roca amb el nivell de l'inici de temporada, el pas enrere de David López no tindrà tanta importància i permetrà recuperar la defensa que va encadenar set partits sense encaixar cap gol.

Poder per al Porto