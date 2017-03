Millora obligatòria

Un dels punts distintius de l'Espanyol en els darrers temps ha estat la incapacitat per ser competitiu en el tram final de la temporada. Les excuses han estat variades, uns cops es tractava de desgast psicològic i el deixar-se anar quan l'equip estava salvat; en d'altres la distracció derivada d'una altra competició com la copa del Rei o la UEFA. Per A o per B, en els últims temps l'equip blanc-i-blau ha tingut problemes per lligar punts en les deu últimes jornades. Enguany ho haurà de millorar si vol fer realitat el somni de colar-se en una competició europea a través de la setena plaça. Cal escurçar una distància de quatre punts amb 30 pendents de disputar-se i un duel directe amb l'Athletic, l'equip que ara l'ocupa.

L'Espanyol té ara 40 punts i en queden 30 en joc. El calendari no és fàcil, amb visites a San Mamés i equips de la zona privilegiada passant per Cornellà-el Prat, com el Barça i l'Atlético. L'objectiu del curs era acabar entre els deu primers i és més que factible, així que els blanc-i-blaus han aixecat la mirada cap a cotes més ambicioses. L'aturada de la lliga arriba a quatre punts de la setena plaça, que possiblement sigui sinònim d'Europa, i a vuit de la sisena, que comporta passaport segur, però que a hores d'ara sembla inabastable. Mirant els precedents, l'onze de Quique Sánchez Flores està obligat a millorar el rendiment habitual en les deu darreres jornades. La temporada passada, el setè lloc va estar en 52 punts, però gairebé mai està tan barat. Per això caldrà un esforç i feina ben feta, amb el nivell d'exigència, que també ha pujat amb el final dels problemes econòmics.

El mirall Lotina