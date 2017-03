Piatti: “Els números són un reflex de la meva felicitat”

Pablo Piatti manté una dura pugna amb David López i Diego López per la condició de millor fitxatge de la temporada. L'argentí porta nou gols i -liderant la lliga- nou assistències, sent clau en les esperances europees de l'Espanyol. “Els números diuen que estic content i demostro que sóc feliç. Quan surto al camp miro de gaudir i els números són un reflex de la meva situació. Encara puc créixer. D'altura no, però sí futbolísticament. Quan vaig abandonar València vaig veure un repte molt important per a mi. Era la possibilitat perfecta i no vaig dubtar de venir a l'Espanyol. Intento superar-me i crec que l'equip també pot créixer i arribar a l'Europa League.”

Piatti ha revelat que encara li queden com a mínim un parell de setmanes amb el casc protector. Després de perdre's el duel amb l'Eibar per sanció, contra el Betis tornarà a la titularitat. El menut extrem, que va demanar que es deixi Aarón tranquil, està convençut que l'equip no es rendirà en l'intent d'assaltar la setena plaça. “Som conscients que lluitarem fins al final. Mentre hi hagi opcions l'equip s'entregarà al màxim. Era un partit molt complicat fora de casa contra un rival directe i podem fer molt bo el punt en el nostre camp.”