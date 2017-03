Amb les idees molt clares

L'Espanyol està a quatre punts de la setena plaça, que segurament comportarà el passaport europeu, quan falten deu jornades per al final. Els blanc-i-blaus lluitaran per atrapar l'Athletic, però la planificació esportiva tira endavant sense importar si la temporada que ve l'equip estarà en dues o tres competicions. La idea és fer un equip prou competitiu, sense importar si es disputa o no l'Europa League.

La direcció esportiva té un pressupost clar mentre no hi hagi sortides. I uns objectius identificats en les poques posicions que cal retocar. L'estiu passat es va viure una revolució amb onze cares noves i una neteja profunda del vestidor que va comportar 17 adeus. El projecte havia d'establir les bases, i a partir d'ara es faran retocs. Amb tot, els paràmetres d'ambició estan establerts. Si el primer any de l'era Quique Sánchez Flores tenia el top 10 com a fita, en el segon cal lluitar per entrar a la zona europea. El bon rendiment de l'estrena de l'entrenador madrileny, amb l'Espanyol somiant ja en una plaça continental la temporada que ve, fa que es tingui clar quin és el següent pas, sense perdre de vista que encara hi ha una sèrie de rivals amb més pressupost i més temps fent les coses com toquen. No hi haurà l'obligació d'acabar entre els sis primers, però sí la pressió des del primer dia d'intentar-ho. I amb quin equip? Les places per reforçar estan clares, i fonts del club apunten que no variarà gens si al final s'assoleix la gesta d'acabar la lliga 2016/17 amb el passaport per disputar l'Europa League el curs vinent. El nivell d'exigència puja i cal fer una plantilla per estar a dalt i prou àmplia per resistir tres competicions si fa falta. No hi haurà una despesa extra o un canvi en la planificació si se supera l'Athletic.

Així, el primer fitxatge ja està lligat, Sergio García. A l'Espanyol no hi ha cap dubte que els dos anys a Qatar no afectaran el seu rendiment i serà una peça important, i que es recupera una veu autoritzada de portes endins. I amb ambició per tenir per fi alegries a l'entitat blanc-i-blava, l'espina que li va quedar clavada quan va canviar d'aires. La idea és que no hi hagi gaires moviments, sempre pendents de resoldre la continuïtat de Diego López i Diego Reyes després de la cessió. A més, amb l'arribada de Chen Yansheng ja no es ven per necessitat, així que el club blanc-i-blau confia que no hi hagi maldecaps amb jugadors que siguin temptats per altres clubs. Per lluitar per estar a la zona europea no es vol perdre cap peça important.