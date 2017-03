“No tenim cap necessitat de vendre”

Les presses fan perdre diners i Chen és el primer que ho sap; el preu el posem nosaltres i no el comprador Tenim una base ferma que ha de fer un salt de qualitat a l'estiu; ens mourem en quatre o cinc fitxatges Tenim a l'abast la setena posició; els tres pròxims partits, contra el Betis, l'Athletic i l'Alavés, són clau Abans tocava vendre el projecte i ara tenim un projecte que es ven sol, podem escollir i és el millor per al club

segur i amb les idees clares; directe i de discurs diàfan. Així es presenta Jordi Lardín (Manresa, 1973), director esportiu de l'Espanyol des del 28 de novembre, quan va agafar el relleu d'Ángel Gómez. Té l'Espanyol al cap i sota el seu comandament gestiona el club des del primer equip fins al futbol base. En aquesta entrevista desgrana cap on camina el club i quins són els reptes a curt i mitjà termini. La pressió, més que fer-li nosa, l'estimula com a un pura sang.

Com va el seu restaurant de Pozuelo?

Molt bé. El tinc des del 1998, quan jugava a l'Atlético de Madrid.

Els negocis d'hostaleria són complicats. Com s'ho fa per dirigir-lo a distància?

Com en tots els àmbits de la vida t'has d'envoltar de bons socis i de bona gent.

Llavors vostè és de delegar?

Sempre. El més important en qualsevol càrrec o negoci és saber les teves limitacions. Jo per sort les conec i les intento suplir amb gent molt vàlida.

En què ha canviat la feina des que és director esportiu?

Estic molt més centrat en el primer equip que en el futbol base. La gent que ja teníem estan treballant i em van informant cada setmana de tot el que anem fent.

Es nota més la pressió com a director esportiu?

En el primer equip es busca l'ara, no hi ha un demà. No existeix per a mi, ni per al tècnic ni per al jugador.

Entén per què costa tant tenir estabilitat en aquest càrrec?

També passava en el futbol base i hem estat quatre anys que no ens donaven ni sis mesos de vida. Hem fet coses que teníem planejades i les hem tirat endavant i ara, al primer equip, serà el mateix.

El gran repte de l'Espanyol és posicionar-se en el mercat i que no es repeteixin casos com els d'Eric Bailly o Pol Lirola, que van sortir a un preu baix?

És evident i crec que ja ho estem fent i demostrant. Estem posant un preu als nostres joves valors perquè si ve algú a buscar-los hagi de pagar molts diners.

Ha notat el canvi de tendència d'un club, sota la presidència de Joan Collet, amb seriosos problemes econòmics, i ara amb Chen Yansheng?

No té res a veure la situació d'ara amb la d'aquell moment. Llavors molta gent pressionava i teníem moltes urgències per vendre jugadors. Això volia dir que, si es treien 700.000 euros per Pol Lirola ja era un èxit i se salvava aquell mes. Hi ha molta gent que no sap en quin punt crític va estar l'Espanyol.

Els clubs compradors coneixen aquesta nova realitat?

Han vingut equips preguntant pels nostres joves i els hem dit que per sis o deu milions no es venen. Els nostres futbolistes tenen un preu, que és la clàusula. Per exemple, la clàusula d'Aarón és de 30 milions; si n'ofereixen 25, ens ho podem pensar, però amb un percentatge addicional que variï i faci pujar el preu. No tenim urgències ni necessitat de vendre. El que volem és que aquests jugadors creixin aquí i siguin importants en el club.

La directiva ho té clar?

Mister Chen, com qualsevol empresari, vol recuperar la inversió però té molt clar on són les plusvàlues i que s'ha de vendre un jugador pel preu que volem nosaltres i no el comprador. A més, cal que tinguem ben coberta la baixa.

La mentalitat xinesa, de planificació a llarg termini, hi ajuda?

És que les presses en els negocis no són bones. Les presses fan perdre diners i tinc clar que ell no permetrà que es vagi amb presses i es perdin diners en una negociació.

Ho noten?

Sí. Tenim la tranquil·litat que ara no necessitem vendre per seguir subsistint.

Hi ha ingerències en la seva feina?

Miri, quan un és l'amo d'una empresa té el dret de fer-hi el que consideri. Li puc aconsellar que faci una cosa o una altra, però en el moment que no estigui d'acord amb mi ja sé quin és el camí. Ara per ara, però, no tinc cap mena d'intrusió en la meva feina.

És una persona impulsiva?

Sempre ho he estat.

Quique també és de sang calenta. Hi ha perill de xoc de trens?

Per res. En el diàleg i en les propostes hi ha la millora del club. Quique fa molts anys que està en aquest món i s'accepten tota mena de propostes de jugadors. Treballem plegats, hem de pactar i arribar a acords perquè això és en benefici del club.

Enguany han debutat quatre jugadors del planter. És un aparador per captar talent jove?

Sí, totalment. Els jugadors joves volen venir cada cop més a l'Espanyol. S'ofereixen jugadors que abans no se'ns oferien.

Abans havien de seduir i ara els sedueixen.

Sí. Abans tocava vendre el nostre projecte i ara tenim un projecte que es ven sol. Això és millor en tot: perquè ens surt més econòmic, pots escollir, crees més competència, i el nom del club en surt reforçat.

Quin perfil de fitxatges es buscaran: joves amb talent o futbolista de rendiment immediat?

Tenim una base ferma que ara ha de fer un salt de qualitat. L'any que ve no es fitxaran dotze jugadors sinó que ens mourem en quatre o cinc. D'aquests, dos o tres han de ser futbolistes que ens donin un plus de qualitat immediat i un parell d'apostes per jugadors que puguin ser importants.

El veig molt optimista.

Nosaltres tenim previst que surtin cinc jugadors i si al final són més haurem de fer més incorporacions.

S'ha de fitxar un central?

Sí, tal com està la plantilla ho hem de fer i més després de la lesió d'Óscar Duarte. La gran prioritat de cara a l'estiu és reforçar-nos en aquesta posició.

Quines són les prioritats?

Ara mateix un jugador ofensiu per banda dreta, un central, un lateral esquerre i un migcampista ofensiu. De puntes no perquè tenim Baptistão, Sergio García, Álvaro, Gerard Moreno i Caicedo. Però dependrà de les circumstàncies del mercat i tot pot canviar.

I d'un possible traspàs s'invertirà tot en els fitxatges?

Si no cal no. No hem de gastar tot el que ingressem per vendes; hem d'invertir el que necessitem i, potser, guardar per al mercat d'hivern.

Hi ha un pressupost fet?

El tenim però dependrà de les vendes que fem abans del 30 de juny i de moltes coses més. No és un pressupost tancat.

Dependrà també de si s'acaba anant a Europa?

Ara estem treballant en la idea de fer un equip per anar a Europa la propera temporada i per fer-ho tots sabem que hem de tenir una plantilla potent, sigui perquè ja estiguem disputant l'Europa League o perquè ens hi classifiquem la temporada següent. L'any vinent hem de ser top 8 sí o sí.

Llavors ja no hi haurà període d'aclimatació?

Ho sabem. A Quique se li ha dit i a mi també m'ho van comunicar. Si som aquí és perquè hem dit que sí i a mi m'encanta aquesta pressió. És millor lluitar per la glòria d'anar a Europa que per no baixar. Però hem de ser realistes perquè hi ha altres equips que volen el mateix, com el Sevilla i el Vila-real. Volem competir a Europa i per fer-ho l'hem d'encertar.

Com està la renovació de Javi López?

Es tancarà en breu. Està tot parlat i tancat. Només falta que signi.

Hi ha veus crítiques amb la seva renovació, les entén?

Tenim 25.000 socis i tothom té la seva opinió, però hi ha un treball que no es veu. Tenir jugadors amb els nostres valors, que han patit quan el club no estava bé serveix per fer veure als nous que aquest no és un club per promocionar-se sinó per lluitar per ell. Javi López fa més fort el projecte.

Si Diego López segueix serà difícil que es quedi Roberto?

Veurem què passa i, si és així com dius, com ho solucionem. Roberto té contracte amb l'Espanyol i els contractes hi són per complir-los i, en cas contrari, hem d'esperar una oferta. Hem pagat diners per ell i no el regalarem.

La idea és seguir amb dos porters competitius?

Tenim l'opció que Pau torni, que Diego López es quedi o marxi... Hi ha tantes combinacions... Quan es vegi el camí de cadascú treballarem per tenir dos porters de nivell, però aquests tres el tenen.

Tornem a Pau. Clàusula de set milions amb el Tottenham...

Amb Pau ho tenim clar: o set milions o res.

El mateix els dirà a vostès el Porto amb Diego Reyes.

Exacte. I llavors serem nosaltres els que ho acceptem o no; no hi ha més opció. Podem negociar, sí, però sobre la base dels set milions o res. És una situació complicada i treballarem perquè sigui més fàcil del que ho és ara.

Caicedo està cada dia millor.

Recuperar-lo és un èxit. És nostre i només es vendrà quan arribi una oferta d'altura. Ens pot donar moltes coses bones i l'intentarem cuidar perquè sigui així. El jugador mai ha manifestat que vulgui marxar i nosaltres, que el vulguem vendre.

Hi ha dubtes pel que fa a comprar el percentatge restant dels drets de Léo Baptistão?

Cap ni un. Queden els últims deu partits, que són els més importants i, si tot va bé, estarà disponible.

I la compra total de Gerard?

El màxim que en podem comprar és un 80 per cent. I el més important és que ell està còmode aquí i no es vol moure. Un tercer club no hi té res a fer.

Álvaro Vázquez marxarà?

Volem recuperar el millor Álvaro. És mentida que s'hagi proposat una venda o una cessió.

S'assolirà la setena posició?

Ho tenim a l'abast. Els tres pròxims partits, contra el Betis, l'Athletic i l'Alavés, marcaran si lluitem fins al final per aquest objectiu.