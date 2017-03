Pipa, renovació a la vista

Gonzalo Ávila Gordón Pipa (Esparreguera, 1998) renovarà en breu el seu contracte amb l'Espanyol. El club blanc-i-blau té clar que el jove futbolista, convocat aquests dies amb la selecció espanyola sub-19, junt amb Pol Lozano, per disputar el Minitorneig Elit corresponent al XVI Campionat d'Europa Sub-19 a St. George's Park (Anglaterra), és un dels diamants en brut que té al planter. Els rectors espanyolistes tenen clar que el futbolista, de 19 anys, ha de fer el salt al futbol professional i en els pròxims dies ha de tancar la seva renovació fins al 2021. Amb vista al pròxim curs, la intenció del club és cedir-lo a un segona o a un primera perquè vagi agafant minuts de joc en l'elit i, després d'aquest bateig, fer-se un lloc a la primera plantilla de l'Espanyol el curs 2018/19. El club té previst que en el contracte de cessió hi hagi una clàusula obligatòria per jugar minuts a l'estil del que va fer el Madrid amb Asensio quan va estar cedit a Cornellà. Si no juga, el club on anirà cedit haurà de compensar econòmicament l'Espanyol.