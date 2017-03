El plat fort de l'estiu serà una gira per la Xina

L'Espanyol està posant fil a l'agulla per fer una gira per la Xina amb diversos amistosos pel país asiàtic. Els tècnics ja han donat el seu vistiplau a aquesta estratègia i són els primers conscients que s'ha de fer aquest esforç en la planificació de pretemporada. L'any passat els tècnics van descartar aquesta via, conscients que el primer any de Chen Yansheng al club obligava a sedimentar les arrels del projecte esportiu. No es podien arriscar a fer una gira a la Xina i deixar desprotegit un projecte embrionari i en procés de construcció. Ara les coses canvien. La propietat del club és Rastar i Chen Yansheng vol donar visibilitat a l'Espanyol al seu país d'origen. Un cop d'efecte clau per crear més sinergies amb el conglomerat del magnat xinès i, de retruc, alimentar les vies de patrocinis i publicitat. L'àrea de màrqueting i la parcel·la tècnica treballen conjuntament en aquest aspecte i saben que és clau i decisiu anar a la Xina el proper estiu.

Els jugadors hauran de tornar a la feina per preparar la pretemporada cap al 5 de juliol, quan està previst que es passin les revisions mèdiques, i després d'uns dies a la ciutat esportiva l'equip marxaria a Holanda a fer l'estada tradicional de pretemporada durant uns deu o dotze dies, en què s'agafaria el fons físic necessari per després, la darrera setmana de juliol, començar la gira per la Xina.

Les dates encara no estan tancades i tot dependrà de com evolucioni la possibilitat d'assolir la setena posició. Si l'Espanyol acaba anant a l'Europa League, s'hauria de moure tot aquest trencaclosques en la preparació. Els blanc-i-blaus haurien de disputar la fase prèvia de la competició continental (corresponent a la tercera eliminatòria de classificació) i, segons el calendari de la UEFA, haurien de jugar el partit d'anada el 27 de juliol i la tornada el 3 d'agost. Això podria fer variar el pla previst i avançar les dates de tornada a l'activitat. Malgrat tot, se seguiria fent la gira per la Xina, que ja seria entrat el mes d'agost, després de disputar la hipotètica fase prèvia de l'Europa League, i abans de l'inici de la lliga, previst (a manca de confirmació oficial) pel cap de setmana del 19 i el 20 d'agost.

En tot cas, enguany els futbolistes ja es poden fer a la idea que la gira per la Xina –que podria incloure algun partit més per algun altre país asiàtic per aprofitar el llarg desplaçament i treure més redit econòmic– es farà. I és que l'Espanyol es vol convertir en una marca global i el continent asiàtic és la font més potent de creixement que tenen a l'abast. Per això, aquest estiu no desaprofitaran l'oportunitat.