Comença el compte enrere

Óscar Duarte (Masaya, Nicaragua, 1989) està vivint els pitjors moments de la seva carrera. “Mai havia tingut una lesió tan greu”, confessava ahir l'internacional. El costa-riqueny passarà aquest matí per les mans del doctor Ramon Cugat. Ell serà l'encarregat d'operar el central. Óscar Duarte es va lesionar en l'últim partit de lliga, contra l'Eibar. Una jugada fortuïta quan rebutjava la pilota amb el cap en el temps afegit va acabar amb un revinclada del genoll esquerre. El pronòstic final no va poder ser més cruel per al defensa. Trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Frenada en sec a la temporada i un temps de baixa estimat d'entre set i vuit mesos. Avui passarà consulta amb el doctor Cugat i ell haurà d'avaluar l'estat del seu genoll. Si la inflamació ha baixat se l'operarà de manera immediata, o bé s'esperarà un temps prudencial, entre 48 hores i una setmana. A partir de l'operació començarà el compte enrere de la seva recuperació final. “M'ho prenc amb calma, el que he parlat amb el cos mèdic és que fins que es desinflami el genoll es guanya temps, no hi ha pressa, hem d'estar tranquils, perquè estem treballant per tal que el genoll estigui en òptimes condicions per a quan toqui operar”, assegurava el futbolista, que no es vol posar cap data per al seu retorn:“No vull posar-me cap termini per a la recuperació, el temps dirà quan estaré bé, tant de bo com abans millor, però vull quedar bé.” La lesió arriba en un moment força inoportú per a l'internacional, que havia recuperat el seu rol de titular que havia perdut per culpa d'una lesió en un turmell. “Tots passem moments no tan bons, el que s'ha de fer és afrontar-los. Aquest any m'ha passat dues vegades, primer el turmell i ara al genoll. Però són coses que passen, estem en un esport en què pot passar qualsevol cosa, i m'ha tocat a mi. Ara només he de pensar a tirar endavant, que la cosa no acaba aquí”, reflexionava pausadament i amb les crosses a la mà, Óscar Duarte, que agafa com a referent al porter del Vila-real, Sergio Asenjo, que s'ha fet tres vegades aquesta delicada lesió. “D'aquestes coses, n'agafes forces, ha superat moltes adversitats... I si ell se n'ha sortit, jo també ho faré. Mai havia tingut una operació al genoll, ara m'ha tocat i ho he d'afrontar de la millor manera.” El futbolista també va quedar sorprès per la quantitat de suport que ha rebut els últims dies: “Estic molt agraït per les mostres d'afecte, he rebut molts missatges de suport, i això em dona forces, sé que me'n sortiré i confio que Déu em permetrà tornar més fort.”

Ara l'Espanyol haurà d'afrontar la temporada sense un dels seus dos centrals que té en nòmina. Això obligarà David López a retornar a l'eix central de la defensa. “Si l'equip notarà la meva baixa? No, gens ni mica, quan no vaig estar-hi ho van fer molt bé, i crec que tenim un grup de jugadors molt gran, el que l'entrenador posi ho farà de la millor manera, ningú és indispensable.” I ara, durant els pròxims vuit mesos, serà un aficionat més: “Ara jugo un altre paper, em toca donar suport des de la grada, confiant que acabaran bé la lliga. Seguirem en la mateixa línia, ells estan treballant de valent i el que volen és seguir sumant i escalant posicions a la taula.”

Pura vida. Aquesta és l'única manera d'acabar. Així és com s'acomiada sempre Óscar Duarte, com a bon costa-riqueny. Una manera de repartir sort. La que necessitarà per tornar amb més força de cara a la temporada que ve.