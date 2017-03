“El partit de divendres després d'una aturada s'hauria de treure”

Víctor Sánchez va agafant el ritme de competició i caldrà veure si és titular contra el Betis. L'Espanyol torna a jugar en divendres i altre cop després que hi hagi partits de seleccions. La plantilla ho pateix de nou i un dels capitans ha optat per queixar-se'n. “Un divendres normal no hi ha problema perquè tens quatre o cinc dies per preparat el partit, però amb partits internacionals és complicat. Els jugadors arriben tard, cansats, amb jet lag, no està bé. El partit de divendres després d'aturada s'hauria de treure, però ja se sap que manen les televisions.”

Víctor Sánchez ha admès que no sap si pot aguantar encara els 90 minuts després de tres mesos lesionat i ha alertat de la bona feina de Víctor Sánchez Del Amo a la banqueta del Betis. Tot plegat en el matí que l'Espanyol ha anunciat la renovació del capità Javi López fins al 2019. Una gran notícia, malgrat s'hagi fet esperar, tal com ha insinuat el migcampista. “En el meu cas i el d'en Javi se'n va prometre renovació i se'ns va prometre millora de contracte. I s'ha fet. Una altra cosa és el camí, que no ha estat fàcil per a cap dels dos. El club té uns interessos i nosaltres, els nostres. Esportivament els mateixos, en altres no tant. Ens van fer sentir importants, ens ho va dir mister Chen i ho han complert. Hem passat mals anys a nivell esportiu i econòmic i tant de bo tots els que vinguin ara siguin il·lusionants i bonics.”