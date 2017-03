Miren de millorar unes xifres més que escanyolides

L'Espanyol ha enterrat la paraula permanència per mirar cap amunt. Deu jornades abans del final somia en una setena plaça que té a quatre punts i que és sinònim d'Europa. Però l'afició blanc-i-blava segueix sense respondre quan arriba el dia de partit. Un cop més, els blanc-i-blaus són els encarregats d'obrir la jornada, i s'han posat en marxa iniciatives per intentar millorar, en el tram final, una mitjana d'assistència més que raquítica.

L'Espanyol va anunciar dilluns una promoció molt atractiva. Per 50 euros, un es podia fer soci a la zona de la grada d'animació, amb dret a plaça de pàrquing a l'Splau, a banda de poder afegir-hi un nen per 15 euros. En el pack, els cinc partits restants, contra el Betis, l'Alavés, l'Atlético, el Barça i el València. Dos dels quatre primers classificats, un equip basc revelació i rival directe en la pugna pel setè lloc i dos equips de renom. El club blanc-i-blau va informar ahir que havia estat un èxit, i les 200 places ja estan esgotades. La directiva busca fórmules per fer que pugin els registres d'assistències en un estadi que té el percentatge d'ocupació més baix de la lliga, ja que no arriba ni a la meitat. I amb diferència. “No hi ha explicació. En altres temporades ja se sap que lluitar per la permanència no agrada a ningú, però ara no hi ha excusa”, expliquen fonts del club. Per això confien que en els últims cinc duels hi hagi una millor resposta, començant pel partit contra un Betis que sempre és benvingut. Ja hi van comptar fa dos anys per disputar el Ciutat de Barcelona a l'estiu i el curs passat va atraure 23.714 espectadors a Cornellà tot i ser entre setmana.

Tres per sobre del 50%