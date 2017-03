“El somni és aixecar un títol amb l'Espanyol”

Javi López (Osuna, 1986) va ampliar ahir el seu contracte una temporada més, fins al 2019, i amb la possibilitat de seguir fins al 2020 si juga un mínim de 20 partits, alhora que se li mantindrà la clàusula de 20 milions d'euros que tenia. “Mai m'he vist fora. Ha estat una temporada difícil. La meva filosofia de vida és treball i treball, i sempre he treballat per arribar fins aquí. L'únic en què he cregut en la vida és en el treball. Ni en els meus millors somnis vaig pensar que em passaria això”, reflexionava el capità, que es mostrava agraït al club i posava el punt de mira en un objectiu ambiciós abans de la retirada. “El somni que em queda és un títol. El meu primer somni és retirar-me aquí, però abans hi ha aixecar un títol amb l'Espanyol. Ni en deu vides que tingués podria retornar al club tot el que m'ha donat. Estem davant d'un projecte impressionant i arribaran coses bones ben aviat. S'estan fent bé les coses i soc feliç.” L'ampliació de contracte del capità ha aixecat certes veus crítiques dins de l'entorn, però el lateral es va mostrar contundent. “He caigut i m'he aixecat, i ho seguiré fent. És el que he fet tota la meva vida, i treballaré per canviar aquestes opinions dels que no veuen bé la meva renovació.” Javi López també va ser qüestionat pels moments de patiment que li ha tocat viure. Concretament l'any passat va ser molt dur per al capità, que va viure de prop el perill de baixar a segona. “Si he plorat pel club? Són temes personals. Es va veure el dia del Sevilla, quan vam aconseguir la permanència. És el mínim pel club que m'ho ha donat tot. Li estaré sempre agraït; no puc tornar a l'Espanyol tot el que m'ha donat, però les alegries són més grans que les llàgrimes.”

El futbolista va estar acompanyat en l'acte de renovació per la seva filla i la seva dona. El director esportiu, Jordi Lardín, i el conseller delegat, Ramon Robert, es van desfer en elogis cap al capità. “El Javi s'ha guanyat cada dia aquesta renovació dins i fora de la gespa. És una renovació de la qual estem tots contents”, va indicar Robert. Una versió que corroborava Lardín. “Javi es presenta per si sol, va arribar al club fa deu anys. Tot el que té s'ho guanyat al camp, en els entrenaments. És un professional íntegre, un home de club i tothom en parla bé, i això ja ens diu quin tipus de persona és. M'agraden els jugadors que surten del filial tinguin aquesta trajectòria. Ha estat al camp lluitant i patint per nosaltres. Estic molt content per aquesta renovació.

D'altra banda, Javi López també va parlar de l'actualitat i la lluita del club per assolir la setena plaça. “La meva tasca és aportar el meu granet de sorra. Queden deu partits i un repte important. Hem d'anar partit a partit i escalar posicions.” A títol personal, si Javi López juga contra el Betis demà arribarà al top-20 històric de l'Espanyol de futbolistes que més vegades han vestit la samarreta blanc-i-blava. “Arribar a aquesta xifra és tot un orgull i no ho podria descriure amb paraules”, va concloure el capità.