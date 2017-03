Quique: “He vist fases de joc d'equip que serà bo”

Quique Sánchez Flores ha ofert una visió diferent al malestar de l'Espanyol per tornar a jugar en divendres. El tècnic periquito ha apuntat que cal guanyar-se el respecte de la LFP i que quan es competeixi per Europa ja s'encarregaran de fer-lo competir el cap de setmana. Això sí, ha demanat que en els pròxims duels el dia escollit sigui un altre per poder gaudir de l'ambient que vol en un tram final feliç, sense la permanència pel mig. “Treballem per a l'afició i alliberar l'angoixa va ser un dels primers objectius. És fonamental i l'única forma d'arribar als instints més lliures i salvatges. Vaig tenir una experiència similar la temporada passada. Mai he viscut el treballar per no baixar i espero no viure l'agonia, que no és futbol. Arribem als últims partits com volíem, amb alegria i animant la gent que vagi a l'estadi. Tant de bo es puguin crear ambients magnífics i a veure si la lliga ajuda i ens posa partits en dissabte o diumenge.”

Quique Sánchez Flores no amaga la satisfacció per la feina feta, sense voler treure gaire pit no fos cas que un mal final de campionat ho espatlli. La setena plaça està a quatre punts i cal derrotar demà el Betis. El bon joc dels últims partits a casa és un bon aval per pensar en sumar una nova victòria. “Tot és un camí. Quan arribes al final l'objectiu és fer-ho fresc, sa i amb marge per fer-ho millor. I s'ha fet. Estem en el camí de jugar sota el síndrome de la felicitat. És una qüestió de treball i esforç. Quan un treu pit, ja saps què passa. Però quan veig l'equip hi ha fases de partit que són d'equip bo, que millorarà en el futur.”

Per seguir somiant cal derrotar el Betis. Quique Sánchez Flores ha comptat amb dos dels tres internacionals a l'hora de fer la convocatòria, deixant fora un Hernán Pérez de qui ha dit que porta dos partits per sota del seu nivell i li anirà bé la pausa. La posició d'extrem és una de les més coixes de la plantilla periquita, que demà es trobarà un rival que va iniciar la temporada amb uns objectius similars. “Som un equip que no es pot plantejar guanyar sempre perquè no tenim el nivell de pensar que guanyarem. Volem ser un equip regular i ho som. Els números són molt similars i mostren que som regulars després d'un inici difícil. No ens garanteix res, demà cal resetejar i començar de zero per fer que la gent vingui a veure'ns, que entengui que ens cal per ser un equip millor. Amb Víctor el Betis té una forma de jugar clara i identificable. Sensació que són més amenaçants amb dos puntes, però va variant. Els espais que hem d'atacar són els mateixos i els jugadors a tapar també. Ceballos ha fet un pas, Rubén Pardo també està millor i a pilota aturada són més perillosos.”