L'èpica que faltava

Quique Sánchez Flores i els jugadors sempre insisteixen que el millor de la temporada és veure com l'equip ha anat creixent, i alhora s'intueix que encara hi ha marge per seguir-ho fent, tant aquesta temporada com en les pròximes. Divendres se'n va viure un altre exemple. Confiança i caràcter. Un gol del rival en el tram final arran d'un penal inexistent va obrir la porta a la dosi de rauxa, a l'atac amb desimboltura i al premi de la remuntada contra el Betis. Un episodi que encara no s'havia viscut i que manté del tot vives les aspiracions europees.

Les victòries sempre s'assenten bé, però res com dos gols en els minuts 87 i 90 perquè la dosi d'adrenalina surti dels límits humans. L'Espanyol n'havia fet un primer tast en l'inici de la reacció a la temporada, la base per confiar en el projecte, que va tenir l'Eibar com a rival i un 0-3 en el descans com a repte. La gesta es va iniciar en el minut 64 i l'empat va arribar en el 90', amb un home menys. Però no va ser una victòria. Divendres sí, amb l'afegit que permet seguir somiant la setena plaça. “Va ser increïble. I és molt bo per a nosaltres. Teníem gairebé de tot aquesta temporada, ho havíem fet tot: reaccionar en partits complicats, empatar partits que semblava que perdríem, guanyar partits sent millors i sent pitjors, però no havíem viscut una remuntada així, amb victòria en el temps afegit. És boníssim per a l'equip, et dona molta moral en una setmana de tres partits. L'equip va en clara evolució. Sempre tenim recursos, tirant endavant els partits d'una manera o altra, mostrant que som un equip ric en recursos. Tant de bo que anem a Europa, però pas a pas”, ressaltava Víctor Sánchez.

Si en altres temporades, els entrenadors blanc-i-blaus es queixaven que l'equip no sabia reaccionar als cops en contra, ara es pot apuntar com a mals superats. Quique Sánchez Flores volia canviar aquesta mentalitat, eliminar els “fantasmes del passat”, com els ha anomenat en algun moment. L'evolució de l'Espanyol és palesa i divendres se'n va veure una nova mostra amb l'equip fent canvis ofensius i anant a totes en el tram final fins a aconseguir una remuntada que semblava inviable després de 87 minuts sense crear ni una ocasió de gol. “Aquestes victòries van bé i contra el Betis es va veure que aquesta ambició de què tant es parla hi és. Lluitarem fins al final, fins a l'últim minut, encara que el partit se'ns posi en contra. La gent a vegades pensa que no tenim ambició i no és així, s'ha tornat a demostrar”, afegia David López. Els jugadors volen anar a Europa i no abaixaran els braços. El missatge és clar.