Quique Sánchez Flores estava disgustat per la forma de llençar el partit, però no acceptava que es qüestionés l'actitud o la intensitat dels jugadors. I no renunciava a Europa, sempre recordant que no és l'objectiu. “Mai renunciem al somni dels aficionats, que és una meta que no és la inicial, però quan juguem contra equips que estan a Europa notem que hi ha diferència. Estem allà, a l'expectativa, però forçant la màquina. No renunciem a res. Si arribem a més del que tenim, millor, però no era l'objectiu, que al final la temporada semblarà dolenta. Seria injust jutjar aquest equip per no anar a Europa.”

El missatge era clar, recordava que l'objectiu era acabar entre els deu primers. Sobre el partit, el penal de Víctor Sánchez havia trencat el plantejament inicial. “La idea era posar gent per ser un equip rocós, però no estem acostumats a entregar els partits així, amb un penal i una acció a pilota aturada mal defensada. L'Athletic no havia tret el cap i ja tenia un penal, una galleda d'aigua freda. Això ja et treu del partit que pensaves. A València va faltar intensitat i ens vam enfadar molt, avui no. Sisplau, només faltaria que a aquests jugadors se'ls qüestioni manca d'actitud.”

Finalment, el tècnic de l'Espanyol va parlar de noms propis. Un onze amb novetats i l'explicació. “Teníem uns jugadors amb risc de sanció i Víctor Álvarez treballa molt bé. Amb Marc Roca en volíem tres al mig del camp i no ho ha interpretat bé. Amb Melendo volíem que ens donés més futbol i ho ha fet bé. Els espais estaven més a l'esquena que al davant i Álvaro corre bé, se sap desmarcar. Els moviments han estat interessants, però no podem exigir als que no juguen que siguin els millors.”