Aferrar-se a la creença

De l'èxtasi al desencís. L'aficionat periquito està un xic molest des de dimarts. No va entendre l'alineació ni la inferioritat mostrada a San Mamés, en un partit amb perfum de classificació europea. Va passar de l'esclat de la remuntada contra el Betis al “ja hi tornem a ser” a Bilbao. Avui toca l'Alavés, i el darrer duel encara els ronda pel cap, però cal girar full per superar un rival que viu una gran temporada en el retorn a primera divisió. Els periquitos necessiten la victòria per no perdre de vista la setena plaça i fer un gran pas per lligar l'objectiu d'acabar en el top 10.

L'Espanyol va iniciar la setmana a quatre punts d'Europa i amb un duel directe per situar-se a un, i no la vol acabar havent perdut de vista el bitllet europeu de manera definitiva. La desfeta a San Mamés ha refredat la il·lusió, i avui toca revifar-la fent els deures contra l'Alavés, que s'està mostrant com un dels equips més incòmodes de la competició. “És un conjunt molt poderós físicament. Té tres joves que seran importants: Theo, Llorente i Camarasa. Han donat un nivell superior a l'equip, com el tècnic, que està fent una gran feina”, destacava Quique Sánchez Flores. Els bascos van voler reservar jugadors contra l'Osasuna, però no els va sortir gens bé.

Els problemes físics