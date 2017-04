Pablo Piatti agafa el relleu

Gerard Moreno està fent una temporada excel·lent i és la referència ofensiva. Només s'ha perdut un partit, per sanció, i és intocable en els plans de Quique Sánchez Flores, però no té lligada la condició de pitxitxi de l'Espanyol. El davanter de Santa Perpètua de Mogoda ha lluït olfacte fins a signar onze dianes en 30 partits, igualant el seu sostre en el futbol professional, però Pablo Piatti no perd pistonada i, amb l'1-0 a l'Alavés, tan sols n'ha fet un menys tot i jugar a la banda. És el segon any seguit que un extrem aspira a ser el màxim golejador blanc-i-blau.

Hernán Pérez va tenir molt de protagonisme la temporada passada aportant gols. Si enguany n'ha fet tres, en el campionat anterior l'internacional paraguaià va arribar a presentar candidatura al pitxitxi, però va quedar a les portes del guardó. Al final se'l va emportar Felipe Caicedo amb 8 gols, un més que l'extrem i Gerard Moreno, que es van quedar amb 7. Enguany és Piatti qui aspira a liderar l'equip en eficàcia i pólvora, amb deu dianes, tot i participar en sis enfrontaments menys que Gerard. El jugador format a l'Estudiantes de la Plata viu la millor temporada de la seva carrera, ja que mai havia passat dels vuit gols, registre assolit a l'Argentina i, després, en l'etapa a l'Almeria. En els cinc anys al València mai va passar de set.

