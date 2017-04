Garitano no es refia de l'Espanyol

Asier Garitano va fer ahir la seva roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Espanyol. Un matx en què els madrilenys esperen corregir el rumb i posar fi a una ratxa de cinc jornades sense guanyar. “La derrota contra l'Osasuna va ser un cop dur però hem de pensar en el següent partit. Contra l'Espanyol, si fem les coses bé, tindrem opcions de sumar. Els rivals són tots complicats.” El Leganés té ara el descens a cinc punts però sap que el partit amb els catalans serà complicat. “Veig l'Espanyol bé. És un equip equilibrat. Està lluitant per aconseguir estar en llocs europeus. És un equip amb un potencial gran, amb grans jugadors. Tenen molta experiència en equips importants. El seu cos tècnic també és experimentat. Per nosaltres, cada partit que sumen serà una oportunitat per salvar-nos. Però insisteixo: hem de fer les coses bé. Hem fet partits bons i no hem guanyat però hem de continuar defensant la nostra posició i aquí és on són fonamentals els partits de casa.”

En un altre ordre de coses, el tècnic del Leganés també es va desfer en elogis cap al seu homòleg, Quique Sánchez Flores: “No va tenir un inici bo però va demostrar una tranquil·litat enorme. Sabia on volia anar per estar més a prop de guanyar. Aquesta tranquil·litat és d'agrair i ara porten una línia regular molt bona.”